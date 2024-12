RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: OGGI 12 PARTITE!

Si gioca ancora per i risultati Serie C, ricordiamo che siamo nella 19^ giornata che è dunque l’ultima dell’andata e anche oggi, sabato 14 dicembre, saranno coinvolti i gironi A, B e C con le partite che iniziano alle ore 15:00, in programma ne avremo ben12 dopo le quattro che abbiamo vissuto come anticipi del venerdì. Le fasce orarie saranno quelle consuete, dunque saremo in campo anche alle ore 17:30 ma attenzione al posticipo di Campobasso che prenderà il via alle ore 19:45, qui possiamo già dire che la capolista Pescara cerca di ritrovarsi da un momento complicato, per ora culminato con l’incredibile sconfitta interna contro il Legnago Salus ultimo in classifica.

La squadra veneta al contrario va a caccia di conferme ospitando l’Ascoli: i marchigiani, fino a poche settimane fa grande delusione nei risultati Serie C, sembrano essere in netta ripresa e lo stanno confermando, adesso possono realmente puntare un posto nei playoff ma hanno chiaramente bisogno di tenere la costanza nelle loro partite. Scenario praticamente identico quello che ci farà compagnia nella terza partita del girone B, perché il Sestri Levante va alla ricerca della salvezza mentre il Carpi si trova a metà classifica e vuole aumentare i giri del motore, dunque si tratta di scoprire quello che ci diranno i campi tra poche ore con questi risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: TANTI TEMI IN COPERTINA

Dopo il girone B, per i risultati Serie C facciamo una disamina anche sul girone A, in questo caso abbiamo la capolista Padova che cerca di mantenere il suo ampio vantaggio (con anche una partita in meno) in un campionato che fino a questo momento non l’ha ancora vista perdere e lasciare per strada appena 6 punti sui 51 complessivi, dunque per il Padova si tratta di un dominio fatto e finito e oggi potenzialmente c’è una bella occasione, partita casalinga contro il Lumezzane che è ancora in zona playoff ma non vince da quattro giornate. Sarà molto interessante anche vedere come andranno i due derby lombardi: in Atalanta U23 Lecco e Giana Erminio Alcione Milano ci si gioca la post season.

Discorso a parte per la Triestina, che ha abbandonato l’ultimo posto in classifica nel migliore dei modi: per quello che è il passo degli alabardati è stata davvero sorprendente la vittoria contro il Vicenza seconda forza del girone A, naturalmente ci sono tanti problemi che Attilio Tesser deve ancora risolvere e oggi il tecnico torna a Novara, nella piazza che aveva incredibilmente portato in Serie A ormai oltre dieci anni fa. Un’altra gara per ripartire per la Triestina, ma i piemontesi stanno molto bene e partono sicuramente favoriti nei risultati Serie C di oggi.

RISULTATI SERIE C: 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Atalanta U23 Lecco

Ore 15:00 Novara Triestina

Ore 17:30 Giana Erminio Alcione Milano

Ore 17:30 Padova Lumezzane

GIRONE B

Ore 15:00 Legnago Salus Ascoli

Ore 17:30 Sestri Levante Carpi

Ore 19:45 Campobasso Pescara

GIRONE C

Ore 15:00 Casertana Trapani

Ore 15:00 Juventus Next Gen Acr Messina

Ore 15:00 Sorrento Cavese

Ore 17:30 Benevento Giugliano

Ore 17:30 Catania Potenza