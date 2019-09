Diretta Cavese Vibonese/ Streaming video e tv, quote e risultato live (Serie C)

La diretta Cavese Vibonese, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone C. Due squadre in difficoltà nei primi due turni della stagione. I campani erano partiti con un pari all’esordio in casa contro la matricola Picerno, ma poi sono andati incontro ad una pesantissima sconfitta sul campo della Reggina che ha calato una cinquina contro i biancazzurri. Ancora a secco di punti invece la Vibonese, con i calabresi che hanno perso di misura, 1-0, sia il match d’esordio a Monopoli sia quello della seconda giornata in casa contro l’Avellino. Considerando anche lo 0-3 subito in Coppa contro la Sicula Leonzio, per la formazione calabrese al momento è l’attacco il problema maggiore, con i rossoblu che in partite ufficiali hanno finora segnato soltanto nella sfida di Coppa in casa contro la Sicula Leonzio, il 2-1 nel match d’andata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cavese-Vibonese, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE VIBONESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Cavese-Vibonese, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Lamberti. I padroni di casa irpini allenati da Moriero schiereranno un 4-3-3 con Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante; Lulli, Castagna, Matera; Di Roberto, El Ouazni, Russotto, Di Roberto. Risponderà la Vibonese di Modica schierata con un 4-3-3 e questo undici titolare: Greco; Ciotti, Altobello, Malberti, Tito; Pugliese, Petermann, Rezzi; Berardi, Bubas, Tumbarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Cavese favorita per la conquista dei tre punti contro la Vibonese. Vittoria interna proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio viene quotato 2.95 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.00. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10.



