Diretta/ Celtic Sparta Praga (Europa League) streaming tv: scozzesi alle strette

Celtic Sparta Praga, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00 presso Celtic Park a Glasgow, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida cruciale per il Celtic che nel girone si ritrova già 5 punti indietro dal Milan primo e a tre lunghezze da Lille secondo. Dopo la sconfitta all’esordio conto i rossoneri gli scozzesi si sono fatti rimontare due gol nel match in Francia e ora sono indietro, anche se nel weekend sono comunque riusciti a tornare alla vittoria in patria grazie al 2-0 all’Aberdeen, che ha permesso loro di superare la semifinale di Coppa di Scozia. Lo Sparta Praga è invece fanalino di coda del girone, avendone incassati 4 in casa dal Lille e 3 a San Siro contro il Milan. Il fronte continentale non sembra essere una priorità per la formazione della Repubblica Ceca che nel suo campionato nazionale guida invece la classifica, con due lunghezze di vantaggio rispetto agli eterni rivali dello Slavia Praga.

La diretta tv di Celtic Sparta Praga sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

Le probabili formazioni di Celtic Sparta Praga, sfida che andrà in scena presso Celtic Park a Glasgow. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Neil Lennon con un 3-5-2: Barkas, Duffy, Ajer, Welsh, Frimpong, Brown, McGregor, Ntcham, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi. Gli ospiti guidati in panchina da Vaclav Kotal schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Heca, Sacek, Celutska, Lischka, Hanousek, Travnik, Pavelka, Vindheim, Dockal, Krejci, Julis.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Celtic Sparta Praga grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



