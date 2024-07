DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA OLIMPIADI 2024 PARIGI

Finalmente eccoci alla diretta della cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 Parigi: i Giochi sono iniziati due giorni fa ma, come da tradizione, arriva un po’ dopo il momento del via ufficiale e dunque venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 19:30, avremo la cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 Parigi. Sarà un momento epocale, che rappresenta un unicum nella storia: per la prima volta infatti una cerimonia di apertura dei Giochi non si terrà in uno stadio ma lungo le strade della città. In questo caso Parigi, e più che di strade dobbiamo parlare di fiume: infatti, le barche sfileranno lungo la Senna conducendo gli atleti verso il Trocadero, sede degli ultimi momenti della cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 Parigi.

Qui avremo ovviamente l’accensione della fiaccola da parte dell’ultimo tedoforo, o degli ultimi tedofori: regna il mistero come di consueto, quello che sappiamo ovviamente è che la torcia darà il via alle fiamme che resteranno accese sino al termine dei Giochi. Dunque la diretta della cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 Parigi sarà un grande evento, come sempre succede in questa manifestazione che si ripete ogni quattro anni: certo adesso ne sono passati tre ma solo perché la pandemia di Covid aveva costretto a posticipare le Olimpiadi di Tokyo, ora noi possiamo presentare al meglio la diretta della cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 Parigi.

COME VEDERE LA DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA OLIMPIADI 2024 PARIGI IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta tv della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 Parigi sarà mandata in onda da Rai Due: si tratterà quindi di un appuntamento in chiaro sulla televisione di stato, affiancato da Eurosport che invece è presente al numero 210 del decoder di Sky, riservato agli abbonati. Naturalmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 Parigi sarà accessibile anche con le diverse piattaforme che forniscono i servizi di diretta streaming video.

Da Rai Play (sito e applicazione) a DAZN sul quale è presente la programmazione di Eurosport passando per Sky Go e ancora Now Tv e soprattutto Discovery Plus, che sarà di fatto l’unica ad avere in mano la trasmissione integrale delle Olimpiadi 2024 Parigi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA OLIMPIADI 2024 PARIGI: IL PROGRAMMA

Andiamo allora a scoprire meglio la diretta della cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 Parigi: abbiamo detto che gli atleti, che saranno circa 10.500 rappresentando 206 Paesi da tutto il mondo, scorreranno lungo la capitale francese a bordo di 110 imbarcazioni, che tra l’altro saranno dotate di telecamere al loro interno per non perdere nemmeno un momento dell’evento, dando una prospettiva realmente unica sulla serata. Il punto di partenza sarà il ponte Austerlitz accanto al Jardin des Plantes; il corteo sfilerà ovviamente per i monumenti più rappresentativi di Parigi, come il Louvre e la cattedrale di Notre Dame.

La fiaccola olimpica non poteva che essere accesa presso la Torre Eiffel, dando così la conclusione della diretta della cerimonia di apertura Olimpiadi 2024 Parigi visto che per l’appunto il braciere olimpico che prende vita segna l’inizio dei Giochi in termini ufficiali; per il resto come noto si tratterà di una passerella per tutti gli atleti coinvolti, un momento che se vogliamo è anche semplice ma che in realtà racchiude tantissimo, come ogni protagonista che abbia potuto viverlo ha sempre raccontato.