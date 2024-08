DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA PARALIMPIADI PARIGI 2024: NELLA SCORSA EDIZIONE

Mentre aspettiamo il via alla diretta cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024, possiamo tornare indietro di tre anni con la memoria, cioè all’edizione delle Paralimpiadi disputata a Tokyo nel 2021, con un anno di ritardo a causa della pandemia di Coronavirus. Le date erano di conseguenza state quelle del 24 agosto 2021 per l’apertura con l’imperatore Naruhito e poi fino al 5 settembre. La Cina aveva dominato nel medagliere con 96 ori, 60 argenti e 51 bronzi, davanti alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti, mentre l’Italia aveva chiuso in nona posizione con un bottino di 69 medaglie complessive, suddivise in 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi.

La parte del leone fu senza dubbio quella della nostra squadra di nuoto, che da sola portò undici ori e 39 medaglie complessive, mentre gli altri ori arrivarono uno a testa da scherma, atletica e ciclismo, compresi i successi degli attuali portabandiera Ambra Sabatini e Luca Mazzone. Adesso il nuoto sarà ancora una volta il nostro punto di forza, ma siamo sicuri che l’Italia saprà farsi valere in molti sport. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CERIMONIA DI APERTURA PARALIMPIADI PARIGI 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Sarà un bellissimo appuntamento in chiaro quello con la diretta tv cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024, perché il collegamento avrà inizio fin dalle ore 20.00 su Rai Due, che poi nei prossimi giorni diventerà la rete paralimpica con modalità molto simili a quelle già viste per le Olimpiadi. Di conseguenza, saranno il sito e l’app di Rai Play a garantire questa sera a tutti la visione in diretta streaming video della cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024.

CERIMONIA DI APERTURA PARALIMPIADI PARIGI 2024: SPETTACOLO PER APRIRE I GIOCHI

Oggi mercoledì 28 agosto la capitale francese torna al centro dell’attenzione con la diretta cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024, il grande evento che in serata servirà per aprire ufficialmente la XVII edizione dei Giochi paralimpici estivi, la massima competizione sportiva al mondo riservata agli atleti diversamente abili. Ne approfittiamo per ricordare con piacere che la prima edizione delle Paralimpiadi fu disputata proprio a Roma nel 1960, ma è solamente da Seul 1988 che l’abbinamento con le Olimpiadi è diventato fisso, acquistando nel corso degli anni sempre più importanza.

Ci saranno parecchie similitudini con la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici andata in scena lo scorso 26 luglio: il direttore sarà di nuovo Thomas Jolly, che tanto aveva fatto discutere poco più di un mese fa, inoltre nuovamente la cerimonia andrà in scena fuori dallo stadio, per la precisione a Place de la Concorde, con la sfilata degli atleti che prenderà il via dall’Arco di Trionfo. Sicuramente l’ambientazione sarà meravigliosa e naturalmente sarà questo uno dei punti di forza della diretta cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA PARALIMPIADI PARIGI 2024: NUMERI E PROTAGONISTI

Per entrare nel clima della diretta cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024, possiamo ricordare innanzitutto i due protagonisti italiani, cioè i portabandiera della nostra spedizione che avranno l’onore di sventolare il tricolore su questo suggestivo palcoscenico. Anche alle Paralimpiadi ha preso piede l’idea di avere una donna e un uomo e allora ecco Ambra Sabatini con Luca Mazzone. Tutti ricordiamo la velocista per l’oro sui 100 metri in occasione della tripletta con Martiona Caironi e Monica Contrafatto, anche Luca Mazzone è un campione straordinario, capace ai Giochi paralimpici di vincere medaglie prima nel nuoto e poi nel ciclismo, compresi tre ori.

La diretta cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024 ovviamente servirà per aprire il grande evento sportivo che poi catalizzerà l’attenzione da domani fino a domenica 8 settembre, per appena undici giorni di gare nei quali tuttavia saranno da assegnare la bellezza di 549 titoli in 22 sport. Sono numeri ancora più grandi di quelli delle Olimpiadi e ciò si deve naturalmente alla necessaria divisione nelle varie categorie: basterebbe dire che solo tra nuoto e atletica ci saranno oltre 300 titoli da assegnare. Oggi però è il giorno dello spettacolo, per lanciare al mondo intero un messaggio di attenzione e inclusione, quali saranno le emozioni della diretta cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024?