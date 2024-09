Si sono quasi concluse le Paralimpiadi 2024 che si sono tenute nel corso delle ultime due settimane in quel di Parigi ma una penultima giornata di gare che poteva essere un momento di gioia e trionfo per i nostrani azzurri si è trasformato in un mezzo dramma con la caduta choc della 22enne Ambra Sabatini a pochissimi metri dal traguardo della finale dei 100 metri: la campionessa in carica ambiva ad ottenere un risultato del tutto identico a quello già ottenuto quattro anni fa a Tokyo, ma ha dovuto chiudere la gara accontentandosi di un’esclusione dal podio che ha lasciato (a dir poco) l’amaro in bocca.

Tutto – su quella pista del 100 metri – è accaduto in una frazione di secondo con la campionessa in carica Ambra Sabatini che dopo una partenza a rilento aveva rapidamente recuperato terreno conquistandosi la prima posizione ad un passo dalla collega azzurra Martina Caironi e dall’indonesiana Karisma Evi Tiarani; ma a causa di un piede messo male a pochissimi metri dal traguardo è caduta rovinosamente a terra ostacolando anche Monica Contrafatto che correva al suo fianco.

Ambra Sabatini dopo la caduta alla Paralimpiadi: “Mi spiace per Monica Contrafatto, darò il massimo a Los Angeles”

Complessivamente, il podio dei 100 metri paralimpici è stato conquistato dalla Caironi, da Tiarani e da Contrafatto che – pur trascinata a terra dalla compagna di squadra – è riuscita ad ottenere un bronzo facendo ricorso dopo l’esclusione da parte del Comitato olimpico internazionale; mentre alla campionessa non è rimasto altro se non l’amaro retrogusto di una sconfitta ad un passo da quello che poteva essere un bis perfetto di quella tripletta che il team Caironi-Contraffatto-Sabatini ci aveva regalato a Tokyo.

Intercettata dai giornalisti dopo la caduta, Ambra Sabatini si è detta “sotto choc” e non riesce a capacitarsi di come sia potuto accadere ricordando che “ero in forma [e] stavo lottando bene. Ne ho passate tante e devo sopportare anche questa”, senza dimenticare che all’amaro di una sconfitta si aggiunge anche il rammarico di aver “fatto cadere anche Monica”; mentre sul risultato generale si dice – quanto meno – “felice che Martina sia riuscita a prendersi l’oro” e guardando al futuro promette che si rimetterà “subito al lavoro (..) per Los Angeles“.

I video della caduta di Ambra Sabatini alle Paralimpiadi 2024

Sfuma il sogno del trio 💔 Ambra Sabatini inciampa negli ultimi metri ostacolando involontariamente Monica Contrafatto. Martina Caironi riesce comunque a raggiungere il primo posto. Siete comunque le nostre campionesse, forza ragazze 🇮🇹❤️ #GiochiParalimpici #Parigi2024 pic.twitter.com/OGzWiy1fms — Ansia Totale (@ansia_totale) September 7, 2024