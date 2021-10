DIRETTA/ Cesena Ancona Matelica video streaming tv: c’è equilibrio nei 14 precedenti

DIRETTA CESENA ANCONA MATELICA: I TESTA A TESTA

In vista di Cesena Ancona-Matelica possiamo dare uno sguardo ai precedenti di questa partita, che ci raccontano di una buona tradizione: certo l’ultimo incrocio è del 2010 (l’Ancona si era imposto al Manuzzi per 2-0, grazie ai gol di Matias Miramontes e Salvatore Mastronunzio su rigore), ma in generale si parla di 14 sfide. I marchigiani ne hanno vinte 5, i romagnoli 4: dunque un bilancio in equilibrio, con anche una vittoria esterna per parte. Va ricordato che queste due compagini si sono affrontate solo in Serie B, almeno a livello di campionato; abbiamo infatti un 2-1 esterno del Cesena nel settembre 1985, per la fase a gironi di Coppa Italia.

Avendo ricordato l’ultimo successo dell’Ancona-Matelica in trasferta, riferito all’ultima partita in assoluto, possiamo ora dire che il Cesena non batte i marchigiani in casa dal febbraio 1996: l’allenatore della squadra bianconera era Marco Tardelli ed era successo tutto nel secondo tempo. Il Cesena si era portato in vantaggio con Aldo Dolcetti – in seguito allenatore del Milan Primavera, come ricorderete – l’Ancona aveva pareggiato con un rigore di Edoardo Artistico (gol numero 17 in campionato) ma aveva perso al 79’ per effetto della rete di Alessandro Teodorani. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CESENA ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Ancona Matelica è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

CESENA ANCONA MATELICA: FORMAZIONI AMBIZIOSE

Cesena Ancona Matelica, in diretta domenica 10 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Prosegue la corsa verso la vetta di due squadre che stanno vedendo crescere le loro ambizioni col passare delle giornate. Dopo lo scivolone casalingo contro il Modena, il Cesena ha immediatamente opposto una reazione andando ad espugnare il campo del Grosseto grazie a una rete messa a segno da Bortolussi.

Al momento nel girone B l’Ancona Matelica è però la squadra del momento: col 3-2 interno contro l’Imolese la squadra di Colavitto ha messo in fila la sua quinta vittoria consecutiva, assestandosi al secondo posto in classifica a una sola lunghezza dalla Reggiana capolista. Le due squadre tornano ad affrontarsi dai tempi della Serie B, ultimo incrocio a Cesena datato 2 aprile 2010 con i marchigiani che si sono imposti o-2. Ultima vittoria del Cesena in casa contro l’Ancona datata 18 febbraio 1996, 2-1 per i romagnoli il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni di Cesena Ancona Matelica, match che andrà in scena al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Steffè, Ciofi, Pogliano, Yabre; Ardizzone, Rigoni, Ilari; Caturano, Bortolussi, C. Shpendi. Risponderà la Triestina allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Avella; Di Renzo, Masetti, Iotti, Tofanari; D’Eramo, Iannoni, Gasperi; Rolfini, Faggioli, Sereni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



