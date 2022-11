DIRETTA/ Cesena Ancona video streaming tv: romagnoli dominanti nei precedenti

DIRETTA CESENA ANCONA: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci un attimo per la diretta di Cesena Ancona sui precedenti delle due squadre. Al Dino Manuzzi fino a oggi le due squadre si sono affrontate in quattro occasioni e tutte le volte ha vinto la squadra bianconera tranne in una circostanza quando si è imposta la squadra marchigiana. Non hanno dunque mai conosciuto mezze misure, senza riuscire a pareggiare nemmeno una volta. L’ultimo precedente è del 10 ottobre del 2021, una partita terminata col risultato finale di 2-0.

DIRETTA/ Entella Cesena (risultato finale 0-0) video streaming: poche le emozioni

La partita fu sbloccata da una giocata di Bortolussi al minuto 32 mentre il gol del raddoppio lo siglava Pierini a cinque giri d’orologio dal triplice fischio finale. L’Ancona ha vinto al Manuzzi solo una volta quando il calendario diceva 2 aprile 2010 in una partita terminata col risultato finale di 0-2. Si trattò di una partita a senso unico disputata in Serie B e che vide gli ospiti riuscire a prevalere contro un avversario davvero di grande livello tecnico e tattico. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Ancona Imolese (risultato finale 1-0): la decide Mattioli!

CESENA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Ancona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Cesena Ancona sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Cesena Cagliari Primavera (risultato finale 0-1): risolve il solito Cavuoti!

CESENA ANCONA: ROMAGNOLI FAVORITI!

Cesena Ancona, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. I romagnoli si presentano all’appuntamento da primi della classe a braccetto con l’Entella. Primo posto nel girone B mantenuto proprio grazie allo 0-0 in casa dei liguri, nel big match disputato nell’ultimo turno di campionato.

L’Ancona ha ritrovato l’ottavo posto, in piena zona play off, grazie all’ultimo successo di misura contro l’Imolese, con i marchigiani che sembrano ancora competitivi per puntare il vertice della classifica, anche se servirebbe un acuto in un big match proprio come quello di Cesena. Il 10 ottobre 2021 i romagnoli hanno vinto col punteggio di 2-0 l’ultimo precedente interno contro l’Ancona, che ha vinto 0-2 per l’ultima volta a Cesena in Serie B il 2 aprile 2010.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Ancona, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Ciofi, Prestia, Coccolo; Zecca, Bianchi, De Rose, Calderoni; Hraiech; Cristian Shpendi, Steven Shpendi. Risponderà l’Ancona allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto:Vitali, Mezzoni, De Santis, Bianconi, Martina, Paolucci, Gatto, Simonetti, Di Massimo, Spagnoli, Lombardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA