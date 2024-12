DIRETTA CESENA COSENZA, MIGNANI E ALVINI VOGLIONO TORNARE A VINCERE

Si accende la diciassettesima giornata di Serie B e lo fa con la diretta Cesena Cosenza in campo sabato 14 dicembre 2024 alle 15,00. Ad affrontarsi saranno due squadre che non stanno vivendo un momento brillante della loro stagione e vorranno vincere per riprendersi. Il Cesena di Mignani è sesto in classifica ma arriva da due sconfitte consecutive contro Frosinone e Bari che hanno fatto perdere terreno ai romagnoli. Peggio il Cosenza che si trova diciassettesimo e non vede i tre punti da ben tre partite di campionato.

DIRETTA CESENA COSENZA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B sarà seguibile sia con DAZN che su Amazon Prime Video che avrà le immagini della diretta Cesena Cosenza. Come al solito, Potrete seguire anche la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questa partita.

CESENA COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della partita, andiamo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni della partita. Il Cesena di Mignani giocherà con la difesa a tre con Ciofi, Prestia e Mangraviti davanti alla porta di Klinsmann. Adamo e Donnarumma saranno i due esterni con Calò e Bastoni a completare il centrocampo. Berti e Antonucci agiranno sulla trequarti con Shpendi unica punta.

Giocherà a tre anche il Cosenza di Alvini poserà le sue fondamenta sul portiere che sarà il capitano Micai difeso da Martino, Dalle Mura e Caporale. Ricci e Ricciardi saranno i due esterni di centrocampo con Kouan e Kourfalidis a sostituire lo squalificato Charlys. Florenzi sarà il trequartista alle spalle delle due punte che saranno Mazzocchi e Fumagalli.

CESENA COSENZA, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche le quote della diretta Cesena Cosenza utilizzando le proposte di AdmiralBet. I padroni di casa hanno il favore del pronostico e la loro vittoria è quotata a 1,85 contro il 2 per gli ospiti a 4,00 e il pareggio X a 3,20.

