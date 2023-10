DIRETTA/ Cesena Carrarese video streaming tv: romagnoli avanti nei precedenti (Serie C, 30 ottobre 2023)

DIRETTA CESENA CARRARESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cesena Carrarese vede affrontarsi due formazioni che si sono già ritrovate l’una contro l’altra in ben 10 circostanze. Tra il 2000 ed oggi queste due squadre hanno presentato il seguente storico: 40% vittorie per il Cesena; 20% successi della formazione toscana ed il rimanente 40% ha presentato il risultato di parità. La prima volta che le due squadre si sono affrontate e stato nel campionato di Lega Pro C1 nel 2000. Risultato di 2-1 per la Carrarese, che ripeterà solamente nel 2022 ottenendo con lo stesso risultato, ma in trasferta, la vittoria contro Il Cesena. Bianconeri che hanno ottenuto la prima vittoria contro la Carrarese nel 2001, con il risultato di 3-2.

DIRETTA/ Carrarese Pineto (risultato finale 1-1): rimonta Pineto in 10! (Serie C, 26 ottobre 2023)

Dopo 5 match terminati con tre pareggi e due successi per il Cesena, le due squadre presentano la gara con più gol nel 2022. La gara è terminata con il risultato di 6-0 in favore del Cesena grazie alla doppietta realizzata da Ilari, e i gol firmati da Caturano, Ciofi, Frieser e Pittarello. L’ultima sfida in ordine cronologico giocata tra queste due formazioni è quella del 2022, terminata con il risultato di 1-1, grazie alle reti firmate da Corazza e D’Auria. (Marco Genduso)

Entella Cesena rinviata/ Allerta meteo, non si gioca: quando si recupera? (Serie C, 26 ottobre 2023)

CESENA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Cesena Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Cesena Carrarese, in diretta lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Occasione da primato per i romagnoli che, dopo il pareggio interno della Torres contro la Spal, inseguono i sardi primi in classifica a 7 lunghezze di distanza ma con 2 partite giocate in meno. L’ultimo pareggio in casa del Pineto ha rallentato la marcia dei bianconeri ora chiamati ad avvicinarsi alla vetta.

Diretta/ Sestri Levante Carrarese (risultato finale 1-0): la decide Forte (Serie C, 23 ottobre 2023)

Ha ambizioni di alta classifica anche la Carrarese, reduce a sua volta da un pari contro il Pineto nel recupero di giovedì scorso. Marmiferi al momento quinti in classifica e potenzialmente in grado di agganciare proprio il Cesena in caso di successo, seppur con una partita disputata in più finora. Il 4 settembre 2022 la Carrarese ha piazzato il colpaccio nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa del Cesena, vinto col punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Cesena Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Berti; Shpendi, Corazza. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bleve, Imperiale, Illanes, Di Gennaro. Grassini, Palmieri, Cicconi, Schiavi, Belloni, Simeri, Capello.

CESENA CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA