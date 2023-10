DIRETTA/ Pineto Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA PINETO CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pineto Cesena vede due formazioni che al momento stanno vivendo un grande momento di forma. In attesa dell’inizio della sfida seguiamo le statistiche più interessanti di queste due formazioni. Partiamo dai padroni di casa che dopo 7 partite giocate hanno collezionato ben 11 punti in classifica. Andamento ottimo per una formazione neopromossa e fa ancora meglio dal punto di vista difensivo avendo subito appena sei gol e risultando essere la terza migliore difesa dell’intero campionato. Preoccupa l’andamento in zona gol: solamente 7 gol realizzati risultando essere il terzo peggior attacco del campionato.

Diretta/ Pineto Pescara (risultato finale 1-0): derby storico! (Serie C, 11 ottobre 2023)

Peggio hanno fatto solamente Fermana e Sestri Levante. Se da una parte c’è un attacco che fa fatica a segnare, dall’altra è presente il migliore del campionato. Il Cesena ha realizzato 24 gol in 8 partite. Una media spaventosa, distanziandosi da Torres e Pescara, i secondi migliori attacchi, di ben 10 marcature. Da segnalare le prestazioni da parte degli attaccanti Corazza e Shpendi, entrambi a quota 5 in campionato. Segue Ciofi a 3 reti. Tornando alla classifica sono 8 i gol subiti dai bianconeri per un totale di 19 punti da inizio campionato. (Marco Genduso)

Video/ Cesena Sestri Levante (2-2) gol e highlights: non basta la doppietta di Ciofi (15 ottobre 2023)

PINETO CESENA: ABRUZZESI IN RISALITA

Pineto Cesena sarà in diretta dallo stadio “Adriatico” di Pescara alle ore 18:30 di domenica 22 ottobre: siamo nel girone B di Serie C e si affrontano due squadre con obiettivi diversi. Da una parte gli abruzzesi che, neo-promossi, puntano a mantenere la categoria; dall’altra i romagnoli, una big del raggruppamento, decisi a tornare in Serie B. Finora il Pineto ha ottenuto undici punti in sette gare e si presenta a questo match forte di due vittorie consecutive contro Pontedera e Pescara. Il Cesena, dal canto suo, staziona al secondo posto con diciannove punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Torres.

Diretta/ Cesena Sestri Levante (risultato finale 2-2): la riprende Forte (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA PINETO CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pineto Cesena viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO CESENA

La diretta tra Pineto e Cesena, in programma domenica 22 ottobre allo stadio “Adriatico” di Pescara, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. I padroni di casa allenati da mister Daniele Amaolo dovranno fare a meno dello squalificato Iaccarino. In casa bianconera, invece, il tecnico Domenico Toscano si affiderà al tandem offensivo formato da Kargbo e Corazza.

PINETO CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Pineto Cesena danno per favorita la squadra bianconera con il segno 2 proposto a 1.75. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria degli abruzzesi è dato a 4.20 mentre il pareggio si gioca a 3.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA