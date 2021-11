Diretta/ Cesena Fermana streaming video tv: a caccia della vetta (Serie C)

DIRETTA CESENA FERMANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cesena Fermana, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Romagnoli sempre a caccia della vetta, la coppia di testa con la Reggiana prima e il Modena subito all’inseguimento procede spedita ma il Cesena resta a -3 dai granata primi della classe, reduce proprio da un pareggio senza reti al Mapei Stadium contro i granata, ottavo risultato utile per i bianconeri.

Sta crescendo decisamente anche la Fermana che ha vinto tre delle ultime quattro sfide disputate in campionato. Una sola sconfitta a Teramo nel mezzo di tre vittorie, prima contro Ancona Matelica e Pontedera e poi nell’ultimo impegno disputato in casa contro la Pistoiese, 9 punti che hanno fatto risalire i marchigiani dal fondo della classifica. Il 7 novembre 2020 è terminato 1-1 l’ultimo precedente a Cesena tra le due squadre, in Serie B l’ultima vittoria del Cesena sui gialloblu, 1-0 il 7 novembre 1999.

DIRETTA CESENA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Fermana non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Pistoiese, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Steffè; Pogliano, Ciofi, Favale; Berti, Brambilla, Ardizzone; Caturano, Ilari; Bortolussi. Risponderà la Fermana allenata da Giancarlo Riolfo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Alagna, Blondett, Sperotto; Rodio, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolsius; Cognigni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



