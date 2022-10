Diretta/ Cesena Frosinone streaming video tv: ciociari da primato (Primavera)

DIRETTA CESENA FROSINONE PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Cesena Frosinone, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1. Ciociari da primato, pur da neopromossi in categoria, l’ultima ottenuta contro la Fiorentina è stata la quarta vittoria consecutiva per il Frosinone diviso da una sola lunghezza dalla testa della classifica, occupata dalla Juventus.

Il Cesena è terzultimo in classifica e con la giusta concentrazione il Frosinone potrebbe affrontare l’impegno come una chance ghiotta in calendario per migliorare ulteriormente la già lusinghiera classifica. Anche i romagnoli sono neopromossi in categoria ma il Cesena ha vinto finora solamente una partita contro il Lecce e pareggiato contro il Sassuolo per 4 punti totali, con l’ultima uscita in campionato risoltasi in una netta sconfitta sul campo dell’Atalanta.

CESENA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Frosinone Primavera sarà trasmessa su Solocalcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 61 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Cesena Frosinone Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Frosinone Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena. Per il Cesena, Giovanni Ceccarelli schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pollini; Sette, Lepri, Pieraccini, Elefante, David; Lilli, Bernardi, Francesconi; Amadori, Carlini. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani; Maestrelli, Maura, Macej, Rosati; Bruno, Cangianiello, Peres; Condello, Jirillo, Selvini.

CESENA FROSINONE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











