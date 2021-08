Diretta/ Cesena Gubbio streaming video tv: romagnoli punto e a capo (Serie C)

DIRETTA CESENA GUBBIO: IN LOTTA PER LA B

Cesena Gubbio, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Romagnoli punto e a capo dopo una stagione contraddittoria, in cui i bianconeri non sono riusciti a essere davvero competitivi nella lotta per un posto in Serie B. Quest’anno il Cesena vuole cambiare soprattutto dal punto di vista all’approccio alla stagione, più aggressivo e convincente, e il 3-1 in Coppa Italia di Serie C contro la Pistoiese nello scorso weekend è sembrato essere sicuramente un preludio incoraggiante a una stagione che si prospetta molto impegnativa.

Vale anche per il Gubbio, l’anno scorso comunque convincente alla luce dell’obiettivo della salvezza, anche se poi gli umbri non hanno trovato la giusta continuità per proporsi anche in zona play off. Il tecnico Vincenzo Torrente è stato confermato, la scorsa settimana l’avventura in Coppa Italia è stata archiviata in fretta con una sconfitta contro la Viterbese, un 2-1 che ha visto il Gubbio restare comunque costantemente in partita. Il tecnico rossoblu sa che a Cesena servirà qualcosa in più per fare risultato e dimostrare che in questo campionato può esserci un posto al sole anche per i suoi ragazzi.

DIRETTA CESENA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Gubbio non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA GUBBIO

Le probabili formazioni di Cesena Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi, Candela, Gonnelli, Ciofi, Adamoli; Ilari, Ardizzone, Brambilla, Zecca; Caturano, Bortolussi. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Signorini, Aurelio; Oukhadda, Cittadino, Sainz Maza; Fantacci, Spalluto, Fedato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



