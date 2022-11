Diretta/ Cesena Gubbio streaming video tv: scontro al vertice (Serie C)

DIRETTA CESENA GUBBIO: ROMAGNOLI FAVORITI!

Cesena Gubbio, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C. Scontro al vertice con il Cesena che insegue a 2 punti di distanza la coppia di testa formata dal Cesena e proprio dal Gubbio, con gli umbri che arrivano all’appuntamento affrontando un vero e proprio esame di maturità per avanzare la loro candidatura per la Serie B.

Il Gubbio d’altronde arriva all’appuntamento in un ottimo momento sulla scia delle ultime 3 vittorie consecutive conquistate. Ancora meglio però ha fatto il Cesena nell’ultimo periodo mettendo in fila 4 successi. Il 29 agosto 2021 è terminato a reti bianche l’ultimo precedente in Romagna tra le due squadre, al 31 marzo 2021 risale l’ultimo successo interno del Cesena contro il Gubbio con il punteggio di 2-1.

CESENA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Cesena Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Ciofi, Prestia, Coccolo; Zecca, Bianchi, De Rose, Calderoni; Hraiech; Cristian Shpendi, Steven Shpendi. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini; Rosaia, Toscano; Arena, Spina, Bulevardi; Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Gubbio, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l'eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











