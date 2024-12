DIRETTA MILAN FUTURO GUBBIO, TRE PUNTI IMPORTANTI

Si terrà, allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, domenica 8 dicembre alle ore 12:30 la diretta Milan Futuro Gubbio. I giovani rossoneri sono tornati a muoversi in classifica tramite il pareggio ottenuto in trasferta contro il Campobasso nello scorso weekend e proveranno a compiere un ulteriore passo importante anche nella sfida ai rossoblu se vorranno raggiungere il loro obiettivo, ovvero quello di abbandonare la zona retrocessione dato che al momento si trovano al diciannovesimo posto con appena tredici punti.

La situazione non è poi delle più rosee nemmeno per gli ospiti che hanno perso in queste settimane il loro piazzamento in zona playoff essendo stati scavalcati da compagini come il Pineto per colpa delle ultime due sconfitte rimediate in maniera consecutiva. Agli umbri, che sono stati pure raggiunti dal Carpi, basterebbe una vittoria per tornare a respirare come prima. L’arbitro della diretta Milan Futuro Gubbio sarà il signor Alfredo Iannello, proveniente dalla sezione arbitrale di Messina.

DIRETTA MILAN FUTURO GUBBIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisogna essere abbonati a Sky oppure a Now se si avrà l’intenzione di seguire la diretta Milan Futuro Gubbio nella sua interezza. In televisione l’emittente satellitare trasmetterà il match sul canale Sky Sport 251 oltre che ovviamente via streaming sull’app di Sky Go, così come su quella di Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FUTURO GUBBIO

Nelle probabili formazioni della diretta Milan Futuro Gubbio è possibile evidenziare come il tecnico Daniele Bonera voglia affidarsi al modulo 3-4-1-2 selezionando per l’undici di partenza in porta Raveyre, nei tre di difesa Zukic, Minotti, Coubis; in mezzo al campo Jimenez, Malaspina, Sandri, Bartesaghi; Vos trequartista e davanti Longo e Traoré.

I dubbi del tecnico ospite Taurino dovrebbero invece essere scacciati via dalla scelta di impiegare il 3-5-2 e dunque inserendo dal primo minuto come portiere Venturi; a difendere D’Avino, Signorini, Rocchi; un folto centrocampo con Zallu, Rosaia, Franchini, Maisto, David,; D’Ursi e Fossati in attacco.

MILAN FUTURO GUBBIO, LE QUOTE

Sono diverse le agenzie di scommesse che vedono la diretta Milan Futuro Gubbio come un match parecchio equilibrato ragionando sull’esito finale. Il pronostico offerto ad esempio da Goldbet, Betflag, Lottomatica e Snai ci dice che le quote relative al successo degli ospiti sono di 2.55 mentre l’1, ovvero la vittoria dei padroni di casa, è fissata invece a 2.65. Non è impensabile pure che lo scontro possa terminare con un pareggio, dove l’x viene infine dato a 2.95.