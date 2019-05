Diretta Cesena Lecco/ Streaming video e tv: semifinale poule scudetto Serie D

Cesena Lecco, diretta dall’arbitro Giuseppe Vingo della sezione Aia di Pisa, si gioca alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, venerdì 31 maggio, presso lo stadio Enzo Blasone di Foligno. Si tratta della prima semifinale nella poule scudetto della Serie D 2018-2019, una gara secca che stabilirà quale delle due squadre andrà a disputare domenica la finale di Perugia. Le altre formazioni in lotta sono l’Avellino e la Pergolettese, che qualche ora dopo si affronteranno a Gubbio nella seconda semifinale. La formula del campionato prevedeva che le nove vincitrici dei gironi, che grazie a ciò hanno già conquistato la promozione in Serie C, si affrontino per la conquista del simbolico scudetto della Serie D in un primo turno diviso in tre triangolari, con le tre prime e la migliore delle seconde a incrociarsi in semifinale per poi vivere la finale che decreterà la vincitrice dello scudetto. Cesena Lecco metterà di fronte due squadre di eccellente tradizione e che in questa stagione della Serie D 2018-2019 hanno vinto rispettivamente il girone F i romagnoli e il girone A i lombardi, autori di una vera e propria marcia trionfale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv di Cesena Lecco: la partita valida come semifinale della poule scudetto di Serie D non godrà dunque nemmeno di una diretta streaming video, ma le informazioni utili del caso potranno arrivare attraverso le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Consigliamo in particolare di rivolgervi a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA LECCO

Parlando delle probabili formazioni di Cesena Lecco, ci basiamo sulle scelte dei due allenatori nelle uscite più recenti delle due squadre. Giuseppe Angelini potrebbe schierare il Cesena secondo il modulo 4-2-3-1: in porta Sarini, protetto da una retroguardia a quattro formata da Zamagni terzino destro, Viscomi e Rutjens centrali, Valeri a sinistra. La coppia in mediana potrebbe essere invece formata da Tola e Campagna, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Marfella, Andreoli ed Alessandro in appoggio a Capellini, centravanti dei romagnoli. Quanto al Lecco, i lombardi allenati da Marco Gaburro potrebbero schierarsi in campo con un 4-3-3 che dovrebbe prevedere Corna, Merli Sala, Malgrati e Samake nella difesa a quattro davanti al portiere Safarikas. A centrocampo disegniamo invece un terzetto con Dragoni, Pedrocchi e Moleri, infine ecco il tridente d’attacco con gli esterni D’Anna e Silvestro in appoggio alla prima punta Capogna.



