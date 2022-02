DIRETTA/ Cesena Lucchese video streaming tv: la lunga storia della partita

DIRETTA CESENA LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Cesena Lucchese è una partita che solo nel terzo millennio si è giocata 10 volte: il bilancio sorride nettamente ai romagnoli, che hanno vinto per ben 7 volte a fronte di due pareggi e un successo della Lucchese, maturato con un netto 4-1 al Porta Elisa nel maggio 2002. Cesena e Lucchese, vale la pena dirlo, non si incrociavano dal 2006: era un primo turno di Coppa Italia che i bianconeri avevano vinto 1-0 in trasferta ai tempi supplementari (gol di Graziano Pellè), considerando invece il solo campionato l’ultima stagione in cui questa partita è andata in scena è quella 2003-2004.

La Lucchese non batte il Cesena da 20 anni come abbiamo visto, e in questo lasso di tempo ha perso cinque volte; al Manuzzi non fa punti dal febbraio 2001 (0-0), l’ultima di campionato qui è quella del marzo 2004 che si era risolta a un minuto dal 90’ a favore della squadra di Fabrizio Castori. Era stato Simone Cavalli a realizzare il gol decisivo; in precedenza, nel primo tempo, Marco Ambrogioni aveva portato in vantaggio il Cesena ma la Lucchese aveva risposto con Simone Masini. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CESENA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

CESENA LUCCHESE: PUNTI PESANTI!

Cesena Lucchese, in diretta mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena sarà una sfida valevole il il recupero della 21^ giornata di Serie C. Con i ritmi forsennati di Reggiana e Modena in testa alla classifica, il Cesena al momento è proiettato al mantenimento della sua posizione sul podio, col terzo posto consolidato dall’ultima, rotonda vittoria interna contro l’Olbia, un 3-0 che ha permesso ai romagnoli di salire a +5 sul Pescara quarto.

La Lucchese è reduce da un 2-2 interno contro l’Ancona Matelica che porta i rossoneri a -1 dalla zona play off, col club toscano teso soprattutto a mantenere una posizione di classifica tranquilla, lontana dalle ansie della zona retrocessione. Nel march d’andata il Cesena ha piazzato il blitz vincendo 1-2 allo stadio Porta Elisa grazie alle reti messe a segno da Ardizzone e Candela, bianconeri vincenti anche nell’ultimo precedente interno contro la Lucchese, datato 14 marzo 2004, sempre con il punteggio di 2-1,

PROBABILI FORMAZIONI CESENA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Cesena Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Il tecnico del Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Favale, Ciofi, Gonnelli, Candela; Missiroli, Brambilla, Steffe; Pierini, Caturano; Bortolussi. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Corsinelli, Bachini, Baldan, Nannini; Frigerio, Minala, Brandi, Visconti; Nanni, Semprini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Cesena e Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.35.



