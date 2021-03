Diretta/ Cesena Matelica (Serie C) streaming video tv: marchigiani al top

DIRETTA CESENA MATELICA: PARTITA COMBATTUTA!

Cesena Matelica, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Marchigiani al top dopo quello che domenica scorsa è stato il più clamoroso risultato del weekend, il 4-1 rifilato alla capolista Padova che ha di fatto riaperto il campionato nel girone B per quanto riguarda la corsa diretta alla Serie B. Il Matelica d’altronde ha messo in fila la quarta vittoria consecutiva dimostrandosi forse, al momento, la squadra più in forma della Serie C, restando agganciata al settimo posto in classifica assieme alla Sambenedettese a -1 dalla Feralpisalò sesta. Un altro esame molto importante per i marchigiani sarà dunque questa trasferta a Cesena, con i romagnoli fermi all’1-1 col Perugia nel recupero della settimana scorsa: rispetto alla tabella di marcia i bianconeri sono i più in ritardo nel campionato con 3 partite ancora da recuperare, potenzialmente far bene nei recuperi potrebbe proiettare al quinto posto un Cesena che al momento però non vince da 4 giornate, dal 3-0 rifilato al Carpi il 22 febbraio scorso.

DIRETTA CESENA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Matelica non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MATELICA

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Matelica presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi; Longo, Ricci, Ciofi, Favale; Steffè, Di Gennaro, Collocolo; Zecca, Caturano, Bortolussi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Cardinali; Tofanari, Zigrossi, De Santis, Di Renzo; Calcagni, Bordo, Pizzutelli; Volpicelli, Moretti, Leonetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cesena e Matelica, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.92 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.75 volte la posta scommessa.

