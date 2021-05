Diretta/ Cesena Matelica (Serie C) streaming video tv: occhio alla matricola

DIRETTA CESENA MATELICA: INCONTRO DECISIVO PER LE DUE FORMAZIONI

Cesena Matelica, in diretta mercoledì 19 maggio alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena sarà una sfida valevole per il secondo turno dei play off di Serie C. Incontro decisivo tra due compagini ambiziose, il Cesena è sicuramente favorito a livello di esperienza e di programmi di partenza, considerando anche che il Matelica quest’anno ha affrontato il suo primo campionato della storia in Serie C. Ma i marchigiani hanno saputo stupire tutti e hanno avuto un approccio ideale ai play off, battendo la Sambenedettese nel primo turno e avanzando nella corsa verso la Serie B. Il Cesena si é classificato al settimo posto con 57 punti alla fine della regular season, un solo punto avanti rispetto al Matelica che ha conteso fino alla fine la settima piazza ai romagnoli.

Diretta Juve Stabia Palermo/ Streaming video tv: un playoff intrigante! (Serie C)

La formazione maceratese è stata un’autentica rivelazione, assolutamente da tenere in considerazione e per questo il pronostico appare abbastanza incerto, anche se quel punto nella stagione regolare fa la differenza in favore del Cesena che passerebbe il turno con un pareggio ai supplementari e può sfruttare il fattore campo a suo favore.

Diretta Pro Vercelli Juventus U23/ Streaming video tv: Zauli ci crede! (Serie C)

DIRETTA CESENA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Matelica verrà trasmessa su Sky Sport 255: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score, 2° turno playoff dei gironi

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MATELICA

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Matelica allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi; Zappella, Gonnelli, Ciofi, Favale; Cappellini, Di Gennaro, Steffè; Zecca, Bortolussi, Caturano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Vitali; Tofanari, Magri, De Santis, Di Renzo; Balestrero, Bordo, Calcagni; Volpicelli, Moretti, Leonetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cesena e Matelica, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.05 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.60 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA