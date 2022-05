Diretta/ Cesena Monopoli streaming video tv: bianconeri col pass in pugno (Serie C)

DIRETTA CESENA MONOPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Cesena Monopoli, partita valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C, andrà in scena giovedì 12 maggio 2022 a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Dino Manuzzi. La gara di andata si è conclusa sul risultato di 1-2 in favore dei bianconeri, che adesso sono super favoriti per il passaggio del turno: hanno la possibilità di vincere, pareggiare o addirittura perdere con un gol di scarto per ottenerlo. I biancoverdi invece dovranno impegnarsi per ribaltare la situazione.

Gli emiliani hanno fatto il loro ingresso nella competizione proprio in questo turno: nella stagione regolamentare, infatti, si erano piazzati al terzo posto della classifica del Girone B. Diversa la situazione dei pugliesi, che dopo avere concluso il campionato al quinto posto della classifica del Girone C, sono partiti da zero e sono riusciti ad eliminare prima il Picerno e poi la Virtus Francavilla.

DIRETTA CESENA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Cesena Monopoli, valida per i play-off di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della partita esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Monopoli, al di là di eventuali acciacchi, non risentono di particolari assenze: nessuna dalle due squadre è stata colpita da provvedimenti arbitrali. I padroni di casa dovrebbero dunque scendere in campo con il consueto 4-3-1-2: Nardi; Calderoni, Gonnelli, Allievi, Ciofi; Ilari, Steffe, Missiroli; Pierini; Caturano, Bortolussi. Gli ospiti invece dovrebbero optare per il consueto 3-5-2: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Grandolfo, Starita.

QUOTE CESENA MONOPOLI

Le quote della diretta Cesena Monopoli, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i bianconeri. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è data infatti a 1,88. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 4,00. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3,35.

