DIRETTA CITTADELLA CESENA, MOMENTO POSITIVO PER ENTRAMBE

La diretta Cittadella Cesena è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella come partita valida per la tredicesima giornata della Serie B 2024/2025. I padroni di casa occupano il diciasettesimo posto in campionato con 12 punti ma il successo ottenuto nello scorso turno addirittura sul campo del Palermo ha permesso loro di accorciare le distanze così da poter vedere non solo l’uscita dalla zona playout ma puntando anche ad un piazzamento nel mezzo visto che ci sono altre otto squadre in appena tre punti.

Anche gli ospiti sono reduci da una vittoria, in questo caso conquistata ai danni del Sudtirol, e si trovano in quarta posizione con 18 punti al pari della Cremonese che si piazza alle sue spalle per colpa di una peggior differenza reti. I bianconeri potrebbero allungare se le compagini che inseguono non dovessero fare risultato. Ricordiamo che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione AIA de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Bindoni di Venezia e Massara di Reggio Calabria insieme con il quarto uomo Mirabella di Napoli ed al VAR ci saranno infine Gualtieri di Asti e Maresca di Napoli.

DIRETTA CITTADELLA CESENA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Cittadella Cesena sarà come di consueto garantita da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2024 attualmente in corso. Chi vorrà vedere la partita dovrà quindi possedere un abbonamento valido per utilizzare il servizio streaming via smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi al sito ufficiale tramite il browser sul proprio pc.

CITTADELLA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di conoscere le scelte dei due allenatori per gli schieramenti iniziali tramite le probabili formazioni della diretta Cittadella Cesena del girone A. Mister Dal Canto dovrebbe riconfermare il 3-5-2 che ha vinto a Palermo e quindi Kastrati in porta, Salvi, Pavan, Carissoni in difesa, Vita, Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo a centrocampo con Pandolfi e Rabbi in attacco.

Riconferme pure per mister Michele Mignani dopo il successo contro il Sudtirol e dunque 3-4-2-1 con Klinsmann tra i pali e Ciofi, Prestia e Mangraviti davanti a lui in difesa, Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma nel mezzo a formare il centrocampo con Berti e Kargbo ad agire sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che sarà ancora una volta Shpendi.

CITTADELLA CESENA, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Cittadella Cesena prendendo in esame le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione a questo incontro valevole per il tredicesimo turno del campionato cadetto. Secondo Snai, Betflag, Lottomatica, Planetwin e Goldbet, i bianconeri partono leggermente favoriti ma anche i granata hanno ottime possibilità di aggiudicarsi la vittoria con il 2 pagato a 2.50 e l’1 fissato invece a 2.80. Interessante anche la quota riguardante il pareggio visto che l’x viene dato a 3.20.