DIRETTA CASERTANA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta Casertana Monopoli è uno dei tanti derby di Campania che vanno in scena in questo girone C di Serie C, ed è anche una sfida che sta diventando una grande classica: possiamo dividere questa rivalità in due periodi, il primo tra il 1984 e il 1991 con ben 14 incroci, tutti nel girone B di Serie C1, e il secondo che inizia nel 2015 e arriva naturalmente fino allo scorso campionato, anche qui 14 partite. Ora tiriamo le somme: nel primo “stint” il Monopoli ha ottenuto sei vittorie contro le cinque della Casertana, dunque con tre pareggi, mentre in epoca recente è un dominio dei falchetti con nove vittorie contro le tre dei gabbiani, i pareggi sono due.

In termini generali allora fa meglio la Casertana con 12 affermazioni contro le 9 del Monopoli, che tra l’altro non batte i rossoblu da un 1-0 qui al Veneziani firmato Doudou Mangni nel dicembre 2018, da quel momento abbiamo avuto sei vittorie della Casertana e un pareggio con l’ultima affermazione al Pinto, da parte ovviamente dei falchetti, che è quella del dicembre 2020 grazie ai gol di Luigi Cuppone e Nicolas Izzillo, gli ospiti nel recupero del primo tempo avevano accorciato le distanze con il sigillo di Eyob Zambataro ma non era bastato, oggi però considerata la situazione generale il Monopoli può spezzare la serie negativa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CASERTANA MONOPOLI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Casertana Monopoli sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi lo svolgimento del match con aggiornamenti costanti.

OSPITI IMBATTUTI DA SEI GIORNATE

La quattordicesima giornata del Girone C di Serie C si apre a Caserta con la diretta Casertana Monopoli in campo alle 15,00 di sabato 9 novembre 2024. Ad affrontarsi saranno squadre che stanno vivendo momenti opposti ma sono a caccia di punti per conseguire i loro obiettivi stagionali. Arriva da tre partite senza vittorie la Casertana di Iori che ha pareggiato l’ultimo incontro in casa del Sorrento con il risultato di 1 a 1. Meglio il Monopoli che è imbattuto da sei partite ma è reduce da un pareggio per 1 a 1 in casa contro il Picerno.

CASERTANA MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni andando a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori. Iori prova ad allontanare i fantasmi dalla sua Casertana mettendo in campo un 4-2-3-1 dove Deli, Asencio e Carretta agiranno sulla trequarti a sostegno di uno tra Capasso e Iuliano. Collodei e Bianchi saranno i due mediani con il compiti di raccordare le due fasi.

Giocherà con la difesa a tre, invece, il Monopoli di Colombo che si fida del trio formato da Viteritti, Miceli e Angileri davanti alla porta di Vitale. Yabre e Valenti saranno i due esterni di centrocampo con Yeboah e Vazquez a formare la coppia offensiva.