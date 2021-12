Diretta/ Cesena Montevarchi streaming video tv: romagnoli scottati (Serie C)

DIRETTA CESENA MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA, VOGLIA DI RIPRESA

Cesena Montevarchi, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Ripartono i romagnoli dopo la “scottatura” presa sul campo dell’Entella, una sconfitta per 3-1 che ha interrotto una serie di 9 risultati utili in campionato per i bianconeri, che hanno perso l’occasione di restare a un passo dalla coppia di testa formata da Modena e Reggiana.

Il Montevarchi resta al di sopra della quota salvezza e sta facendo molto bene come matricola, dopo due vittorie consecutive contro Imolese e Grosseto è arrivato un pari in casa contro la Vis Pesaro che ha lasciato l’Aquila sopra la zona play out, con 20 punti fin qui conquistati che sono comunque un bottino importante per i rossoblu, considerando la lunga assenza tra i professionisti negli ultimi anni.

DIRETTA CESENA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Montevarchi è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Steffè; Pogliano, Ciofi, Favale; Berti, Brambilla, Ardizzone; Caturano, Ilari; Bortolussi. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Barranca, Mercati, Amatucci, Martinelli; Carpani; Lunghi, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



