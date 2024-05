Video/ Cesena Juve Stabia (2-2) gol e highlights: i romagnoli vincono la Supercoppa Serie C! (19 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA JUVE STABIA: LA SINTESI

Allo Stadio Dino Manuzzi le squadre di Cesena e Juve Stabia si annullano senza andare infatti oltre uno spettacolare pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i campani provano immediatamente a cogliere di sorpresa i romagnoli con un colpo di testa di D’Amore comunque ben parato dall’attento Pisseri già al 9′. I gialloblu crescono di minuto in minuto e riescono pure a sbloccare il punteggio al 20′ per merito del gol firmato da Mosti, bravo ad approfittare dell’assist offertogli da Adorante.

Lo stesso Adorante trova poi la rete del quasi istantaneo raddoppio al 27′ con l’aiuto di Mignanelli dopo aver rischiato qualcosa al 22′ ed aver fallito un’altra chance pure al 24′. I bianconeri suonano quindi la carica con Francesconi al 41′ e Kargbo al 43′ sebbene tirino invece un sospiro di sollievo al 42′ sulla sortita offensiva di Pierobon. Nel secondo tempo i due allenatori attingono forze fresche dalle rispettive panchine e gli uomini di mister Guido Paglica non concretizzano col solito Adorante per colpa dell’ennesima parata di Pisseri al 48′.

Nel finale i Cavallucci marini cambiano marcia e, non avendo capitalizzato con Francesconi al 59′, accorciano il distacco al 61′ con la rete segnata da Kargbo. Proprio Kargbo, a seguito della traversa centrata dalle Vespe con Meli, torna ad essere protagonista già al 65′ quando serve il passaggio vincente ad Ogunseye per il gol del pareggio definitivo. La compagine ospite coglie al 72′ la traversa con Folino tra la disperazione dei suoi tifosi.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca De Angeli di Milano ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente De Rose all’87’ da un lato, D’Amore al 22′, Buglio al 30′ e Folino al 49′ dall’altro. Il punto derivato dal pareggio maturato in questo terzo turno della competizione permette al Cesena di raggiungere quota 4 e di vincere in questo modo la Supercoppa Italiana di Serie C mentre la Juve Stabia non si muove rimanendo ancorata in fondo alla classifica con zero punti.

