Diretta/ Mantova Cesena streaming video e tv. Parte la Supercoppa! (Serie C, 5 maggio 2024)

MANTOVA CESENA: VIA ALLA SUPERCOPPA SERIE C!

La diretta Mantova Cesena andrà in scena alle ore 17.30 di domenica 5 maggio, prima sfida del triangolare che, comprendendo la Juve Stabia, assegnerà la Supercoppa di Serie C tra le squadre prime classificate nei tre gironi di terza serie e, conseguentemente, promosse in Serie B. Un titolo che può valere la ciliegina sulla torta per delle squadre che hanno comunque già festeggiato la promozione, mettendo in cassaforte l’obiettivo stagionale più importante.

La squadra guidata da Possanzini deve tornare ad essere concentrata. Dopo aver ottenuto la promozione, ha raccolto solo un punto nelle ultime 4 partite, ottenuto nell’ultimo pareggio interno contro il Legnago Salus. La situazione è diversa per il Cesena. La squadra di Toscano ha accumulato 96 punti, lo stesso punteggio del Catanzaro dello scorso anno, il vincitore della Coppa: i romagnoli sono stati la migliore formazione in assoluto per rendimento dei tre gironi di Serie C.

MANTOVA CESENA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Dove è possibile guardare la diretta Mantova Cesena? La partita sarà trasmessa in tv su Sky, insieme a tutte le altre partite della Serie C 2023/2024, essendo compresa la Supercoppa per l’abbonamento. In alternativa, la diretta streaming sarà disponibile su Now, partner ufficiale della Serie C, e su Sky Go.

MANTOVA CESENA PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Mantova Cesena propone queste probabili formazioni per la sfida che inaugurerà il triangolare della Supercoppa di Serie C. Per quanto riguarda i padroni di casa virgiliani, il Mantova allenato da Davide Possanzini sarà schierato con un 3-4-2-1, Redolfi, Brignani e Celesia titolari nella difesa a tre davanti al portiere Festa; Bragantini sulla fascia destra, Muroni e Wieser centrali di centrocampo e Fiori sulla fascia sinistra; quindi Burrai e Trimboli sosterranno l’unica punta di ruolo, Mensah. Per il Cesena modulo speculare per Domenico Toscano, Pisseri a difesa della porta e Prestia, Ciofi e Pieraccini titolari nella difesa a tre. I quattro di centrocampo saranno Adamo, De Rose, Hraiech e Donnarumma, i due trequartisti saranno Kargbo e Berti mentre Corazza giocherà come punta di riferimento.

MANTOVA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco i riferimenti per tutti coloro che vorranno piazzare una scommessa sulla sfida Supercoppa di Serie C tra Mantova e Cesena. Secondo l’agenzia Snai sono i romagnoli ad essere leggermente favoriti: il successo del Mantova viene quotato 2.75, la quota riferita al pareggio è fissata a 3.15 mentre la vittoria del Cesena viene proposta a una quota di 2.45.











