DIRETTA/ Cesena Juve Stabia video streaming tv: appena 4 precedenti (Supercoppa Serie C, 19 maggio 2024)

I precedenti della diretta di Cesena Juve Stabia sono appena quattro, e parliamo anche di partite abbastanza datate: per parlare di questa sfida dobbiamo tornare al biennio 2012-2014, quando le due squadre si erano affrontate in Serie B. Al termine di quel secondo anno, la Juve Stabia era retrocessa; il bilancio di queste quattro sfide sorride totalmente al Cesena, che ha vinto in tre occasioni e ha pareggiato soltanto nella prima partita, quella del dicembre 2012, un 2-2 maturato al Romeo Menti.

Nelle altre tre invece solo vittorie: a Castellammare nella gara di mezzo con il risultato di 2-0, mentre al Manuzzi la più recente è un 1-0 con rigore decisivo trasformato da Emmanuel Cascione, l’altra sfida interna era terminata per 3-1. Ci sono incroci anche tra i due allenatori: Domenico Toscano e Guido Pagliuca si sono sfidati due volte, lo scorso anno, quando il secondo sedeva sulla panchina del Siena. I toscani di Pagliuca non hanno mai segnato al Cesena: 0-0 all’Artemio Franchi, 4-0 romagnolo al Manuzzi con gol di Luigi Silvestri e Stiven Shpendi nel primo tempo, autorete di Alessandro Raimo e sigillo di Mattia Mustacchio nella ripresa. (agg. di Claudio Franceschini)

CESENA JUVE STABIA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Dove poter guardare la partita in diretta televisiva o in streaming della diretta Cesena Juve Stabia? La partita sarà trasmessa su Sky, con la Supercoppa che fa dunque parte dell’esclusiva della pay tv satellitare per la Serie C 2023/2024. Inoltre, sarà disponibile in streaming su Now, partner ufficiale della Serie C, e su Sky Go, sempre per gli abbonati.

ROMAGNOLI FAVORITI PER LA SUPERCOPPA!

La diretta Cesena Juve Stabia vedrà assegnata a fine partita la Supercoppa di Serie C, alla fine del triangolare tra le formazioni vincitrici del campionato di terza serie. Cesena e Juve Stabia si preparano dunque per l’ultimo atto della stagione 2023/24 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, che saluterà dunque il ritorno in Serie B di entrambe le squadre, oltre a quello del Mantova in una stagione come sempre ricchissima di emozioni.

Ai bianconeri sarà sufficiente ottenere un pareggio per conquistare il titolo, mentre alla Juve Stabia, sconfitta 1-4 dal Mantova lo scorso weekend, servirà un’impresa incredibile per aggiudicarsi il titolo. Per vincere, la Juve Stabia dovrebbe ottenere una vittoria con almeno sei gol di scarto. In caso di successo della Juve Stabia senza tale margine, il titolo andrebbe al Mantova per differenza reti migliore rispetto alle contendenti.

CESENA JUVE STABIA PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni per l’ultimo atto della Supercoppa di Serie C, la diretta Cesena Juve Stabia. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un modulo 3-4-1-2 con una difesa a tre con Ciofi, Silvestri e Pieraccini davanti al portiere Pisseri; linea a quattro di centrocampo con Adamo, Francesconi, Hraiech e Donnarumma; in avanti Berti trequartista dietro le due punte, Corazza e Kargbo. Per la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca, 4-3-3 col portiere Thiam e una difesa a quattro schierata con Andreoni, Bellich, Folino e Mignanelli; terzetto di centrocampo con Buglio, Leone e Romeo, saranno schierati nel tridente offensivo dal 1′ Mosti, Adorante e Piscopo.

CESENA JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte per chi vorrà scommettere sull’ultimo atto della Supercoppa di Serie C, la diretta Cesena Juve Stabia. Per l’agenzia Snai, vittoria del Cesena quotata 1.63, eventuale pareggio con quota fissata a 3.70 e successo esterno della Juve Stabia proposto a una quota di 5.00.











