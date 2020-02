Diretta Cesena Padova/ Streaming video tv: biancoscudati favoriti (Serie C)

Cesena Padova, partita diretta dal signor Gianpiero Miele, va in scena alle ore 17:30 di domenica 9 febbraio e rientra nel programma della 25^ giornata della Serie C 2019-2020, per il girone B. I biancoscudati puntano la promozione diretta fin dall’inizio della stagione, vogliono tornare in cadetteria dopo un solo anno ma non riusciti ad essere costanti e attualmente occupano il quinto posto in classifica, pur se sono reduci dal bel 4-0 rifilato alla Vis Pesaro. Decisamente più complicato il cammino del Cesena, che ha recentemente cambiato allenatore – William Viali ha preso il posto di Francesco Modesto – e ha bisogno di allungare sulla zona playout che resta pericolosamente vicina (due punti entrando in questa giornata). L’esordio del nuovo tecnico non è stato tutto sommato negativo (pareggio sul campo del Piacenza) ma i romagnoli hanno bisogno di tornare a vincere e proveranno a farlo oggi contro un’avversaria sulla carta superiore. Aspettando la diretta di Cesena Padova, vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco del Manuzzi dai loro allenatori, valutando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cesena Padova, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PADOVA

Viali dispone i suoi con il 4-3-3 per Cesena Padova: davanti al portiere Marson i due centrali difensivi saranno Luca Ricci e Brignani, mentre Zampano e Valeri correranno sulle fasce. A centrocampo spera in una maglia Rosaia, ma al momento Ardizzone e Franco sono ancora in vantaggio per affiancare capitan De Feudis; spazio a Butic come centravanti, ma attenzione a Caturano che è una buona opzione per iniziare la partita e completare un tridente che avrà in Borello e Russini gli esterni. Il modulo di Andrea Mandorlini è speculare: Kresic e Andelkovic comandano la difesa a protezione di Minelli, Rondanini e Frascatore sono i due terzini. Centrocampo con Ronaldo a fare da frangiflutti e playmaker, Buglio e Matteo Mandorlini (figlio del tecnico) i possibili interni ma con Piovanello e Germano sull’attenti. Nel reparto avanzato Litteri e Pesenti, entrambi arrivati a gennaio, si giocano il posto da centravanti; Nicastro e Santini sono favoriti per viaggiare sulle corsie esterne, Zecca – che all’andata ha giocato questa partita con la maglia del Cesena – eventualmente è la prima alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Cesena Padova, le quote emesse dall’agenzia Snai ci dicono che la formazione biancoscudata parte favorita: essendo però in trasferta i valori sono in equilibrio, e infatti troviamo il successo esterno (segno 2) a 2,45 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 1 per l’affermazione dei romagnoli a 2,95 la puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA