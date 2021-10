DIRETTA/ Cesena Pistoiese video streaming tv: c’è un precedente lo scorso agosto

DIRETTA CESENA PISTOIESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Cesena Pistoiese ci ricorda che questa partita è già stata disputata nel corso di questa stagione, perché domenica 22 agosto scorso ci fu la sfida valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C vinta per 3-1 dai padroni di casa del Cesena. In precedenza invece l’ultimo precedente ufficiale risaliva al 2004, a chiusura di un periodo nel quale Cesena e Pistoiese si erano affrontate spesso.

In totale, gli ultimi dieci incontri (compreso quello di agosto) sono stati giocati dal 1998 in poi e vedono ben sette vittorie per il Cesena, che domina di conseguenza il bilancio dei precedenti a fronte di un pareggio e due vittorie per la Pistoiese, ottenuti per di più tutti in Toscana. In casa del Cesena abbiamo dunque solamente vittorie per i romagnoli: cinque su cinque nel periodo preso in esame, per la Pistoiese la trasferta al Manzi è un vero e proprio tabù. La storia sarà confermata anche oggi o avremo delle possibili novità? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CESENA PISTOIESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Pistoiese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

CESENA PISTOIESE: RISULTATO SEGNATO…

Cesena Pistoiese, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Momento super per i romagnoli che nelle ultime cinque partite hanno messo in fila quattro vittorie e un pareggio, portandosi a una sola lunghezza dalla capolista Reggiana. I bianconeri stanno vivendo un momento di forma spumeggiante come dimostrato anche nell’ultima trasferta di Teramo, vinta con un fragoroso poker.

La Pistoiese è avanti 2 lunghezze rispetto all’ultimo posto in classifica ma continua a navigare in cattive acque, anche se gli orange hanno preso un’importante bloccata d’ossigeno battendo 2-0 in casa il Montevarchi nell’ultimo match, staccandosi così dalla coda della classifica. Le due squadre in questa stagione si sono già affrontate a Cesena lo scorso 22 agosto, 3-1 per i romagnoli il risultato finale con i bianconeri che hanno vinto anche l’ultimo precedente di campionato giocato in casa contro la Pistoiese, 1-0 il 22 settembre 2003.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PISTOIESE

Le probabili formazioni della diretta Cesena Pistoiese, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Steffè; Pogliano, Ciofi, Favale; Berti, Brambilla, Ardizzone; Caturano, Ilari; Bortolussi. Risponderà la Pistoiese allenata da David Sassarini con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Pozzi; Sabotic, Ricci, Sottini; Mezzoni, Castellano, Santoro, Mal, Martina; Stijepovic, Pinzauti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.20.



