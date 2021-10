DIRETTA/ Cesena Pontedera video streaming tv: non ci sono precedenti ufficiali

DIRETTA CESENA PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Alla viglia della diretta tra Cesena e Pontedera, bella sfida della Serie C, ci piacerebbe certo andare a curiosare nello storico che unisce i due club: pure tale scontro diretto ci risulta del tutto inedito, almeno in termini ufficiali. Possiamo però mettere comunque a confronto le due società, grazie ai dati che ci fornisce il portale specializzato Transfermarkt. Vale allora la pena segnalare che oggi la rosa del Cesena ha un valore complessivo di 5.65 milioni di euro e che pure il giocatore più prezioso dei bianconeri rimane Simone Missiroli, il cui valore sul mercato è di 700 mila euro. Viaggia su quote decisamente più basse il Pontedera, la cui rosa vale 2.86 milioni di euro e dove il giocatore più quotato del tecnico Maraia è invece Gianluca Barba, il cui valore sul mercato attualmente è di 75 mila euro. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CESENA PONTEDERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Pontedera è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

CESENA PONTEDERA: ROMAGNOLI FAVORITI!

Cesena Pontedera, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. I bianconeri cercano di superare un nuovo esame di maturità dopo aver fallito nel weekend quello di Pesaro. Un pareggio che ha frenato la rincorsa verso la vetta dei bianconeri, che continuano ad avere una difesa di ferro con soli 4 gol subiti, ma con un attacco non ancora all’altezza dei Ancona e Reggiana che guidano la classifica.

Più indietro il Pontedera reduce da due sconfitte consecutive, al tris incassato sul campo del Gubbio ha fatto seguito il ko interno contro la Lucchese, un doppio passo falso che ha sbalzato la squadra di Ivan Maraia dalla zona play off. I granata hanno perso tre delle ultime quattro partite di campionato e sembrano al momento lontani dal rendimento delle ultime stagioni, in cui la formazione toscana ha sempre dimostrato di poter veleggiare nella zona alta della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Pontedera, match che andrà in scena al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Munari, Mule, Ciofi, Favale; Steffe, Rigoni; Ilari, Pierini, Caturano; Bortolussi. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sposito; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Magnaghi, Mutton.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Pontedera abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

