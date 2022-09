Diretta Cesena Pontedera/ Streaming video tv: romagnoli per il rilancio (Serie C)

DIRETTA CESENA PONTEDERA: ROMAGNOLI IN DIFFICOLTÀ!

Cesena Pontedera, partita diretta dal signor Niccolò Turrini, si gioca alle ore 14:30 di sabato 24 settembre: allo stadio Dino Manuzzi siamo in campo per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. I romagnoli speravano in un avvio di stagione diverso, soprattutto dopo la scorsa stagione: sono invece in difficoltà e nell’ultimo turno hanno perso sul campo della Fermana, un ko pesante che ha allontanato la zona di alta classifica anche se chiaramente è ancora presto per tracciare bilanci definitivi, e sicuramente il Cesena resta una squadra che ha le capacità per andarsi a giocare la promozione diretta.

DIRETTA/ Fermana Cesena (risultato finale 2-0): Pellizzari e Scorza da tre punti!

Il Pontedera dal canto suo vuole almeno un posto nei playoff, obiettivo che ha sempre perseguito negli anni scorsi; anche i toscani si devono minimamente riassestare, ma se non altro domenica scorsa hanno centrato un pareggio contro la Vis Pesaro (che era seconda in classifica) trovando il gol decisivo al 90’, cosa che ha dato parecchio morale. Vedremo adesso come andranno le cose nella diretta di Cesena Pontedera; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA/ Pontedera Vis Pesaro (risultato finale 1-1): colpo di scena al 90'!

DIRETTA CESENA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Pontedera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: su Sky Sport 251 (disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, oppure on domand) va in onda Diretta Gol Serie C, con gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini da tutti i campi coinvolti. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione di Cesena Pontedera sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

DIRETTA/ Lucchese Pontedera (risultato finale 1-1): Nicastro risponde a Tiritiello!

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PONTEDERA

Qualche problema di infortuni per Mimmo Toscano, che nella diretta Cesena Pontedera si dovrebbe affidare al 3-4-1-2: Ciofi, Coccolo e Kontek sono tutti insidiati da Celiento nella linea difensiva, in porta andrà Tozzo mentre i due laterali che si alzeranno a centrocampo saranno Zacca a destra e Calderoni a sinistra. In mezzo al campo abbiamo l’alternativa Hraiech (rispetto a domenica scorsa) anche se De Rose e Nicolò Bianchi partono comunque favoriti, poi alle spalle delle due punte dovrebbe giocare Chiarello con Ferrante e Corazza davanti. Attenzione però a King Udoh, mentre Adamo sarebbe titolare con un tridente offensivo al posto dell’assetto di cui sopra.

Il Pontedera di Pasquale Catalano va in campo con un modulo quasi identico: qui però due trequartisti (dovrebbero essere ancora Fantacci e Izzillo) e un solo centravanti, con Mutton a giocarsi il posto con Toni Petrovic e scelta eventualmente diversa rispetto all’ultima partita. A centrocampo Catanese e Ladinetti sono favoriti su Giacomo Benedetti e Guidi; a destra avremo Somma con Aurelio che potrebbe lasciare il posto a Cioffi o Casadidio a sinistra, per avere maggiore spinta offensiva. Dovrebbe rimanere invariata la difesa: Shiba, Espeche e Riccardo Martinelli giocheranno davanti al portiere Siano.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Cesena Pontedera ci viene raccontato dalle quote fornite dall’agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,60 volte l’importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 5,25 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











© RIPRODUZIONE RISERVATA