Diretta Cesena Reggiana/ Streaming video tv: scontro diretto ai vertici (Serie C)

DIRETTA CESENA REGGIANA: BIG MATCH!

La diretta di Cesena Reggiana, big match della trentatreesima giornata del campionato di Serie C – Girone B, andrà in scena nel Monday Night in programma lunedì 21 marzo a partire dalle 21.00 allo Stadio Dino Manuzzi. Lo scontro tra seconda e terza in classifica potrebbe decretare le sorti della lotta alla promozione di questa stagione: la capolista Modena, ovviamente, sarà una spettatrice in prima fila. Un passo falso dei granata, infatti, potrebbe farle prendere il volo.

I pronostici ad ogni modo danno per favoriti gli ospiti. A separare le due squadre in classifica, infatti, ci sono ben 14 punti, nonostante il piazzamento di differenza sia soltanto uno. A contendersi la promozione diretta è infatti soltanto la Reggiana, mentre il Cesena avrà un ruolo da protagonista ai play-off. L’esito del match, ad ogni modo, non è per nulla scontato. I bianconeri hanno d’altronde una grande voglia di rivalsa, dato che nello scorso turno hanno subito una sconfitta di misura in casa del Pescara. I granata, al contrario, sono reduci dalla vittoria contro la Vis Pesaro.

DIRETTA CESENA REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Cesena Reggiana sarà disponibile su Eleven Sport, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie C. Come di consueto, la piattaforma offre ai propri abbonati la possibilità di godere dello spettacolo in streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e selezionare l’evento dall’ampio palinsesto. Esso è accessibile da computer, tablet o smartphone. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate e connesse a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Reggiana non risentono di particolari assenze: le due squadre possono contare sui loro uomini migliori in occasione di questo importante scontro diretto valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa dovrebbero optare per il consueto 4-3-2-1. Queste le possibili scelte del tecnico William Viali: Nardi; Candela, Pogliano, Gonnelli, Favale; Steffè, Ilari, Ardizzone; Caturano, Pierini; Bortolussi. Gli ospiti invece si schiereranno con un 3-4-3 così strutturato dal tecnico Aimo Diana: Venturi; Libutti, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Sciaudone, Cigarini, Contessa; Rosafio, Arrighini, Lanini.











