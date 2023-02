Diretta/ Cesena Reggiana streaming video tv: supersfida per la vetta (Serie C)

DIRETTA CESENA REGGIANA: GRANDE EQUILIBRIO!

Cesena Reggiana, in diretta lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Sfida per la testa della classifica nel girone B con le due squadre separate solamente da 4 lunghezze in classifica. I romagnoli stanno puntando da settimane il primo posto e hanno ridotto di 3 lunghezze lo svantaggio nelle ultime 4 partite, tutte vinte con l’ultimo successo ottenuto in casa dell’Imolese.

La Reggiana dopo lo scivolone nella sconfitta di Ancona ha rialzato la testa con il 3-1 al Gubbio che le ha permesso di mantenere le distanze in testa alla classifica, con la formazione granata chiamata ora a giocarsi quello che potrebbe essere un match point nella corsa alla promozione in Serie B. All’andata Cesena corsaro con vittoria di misura al Mapei Stadium, ultimo precedente tra le due squadre in Romagna datato 21 marzo 2022 e terminato con un pareggio col punteggio di 2-2.

CESENA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Reggiana, trattandosi del Monday Night, viene trasmessa in chiaro: come sempre l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 58 del telecomando che si occupa sempre del posticipo serale di Serie C.

Ricordiamo la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o attivando la relativa app; tutti i match della terza divisione sono inoltre forniti dal portale Eleven Sports, anche con la possibilità dell’acquisto on demand senza essere abbonati, i clienti DAZN potranno avere accesso alle immagini.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Ciofi, Prestia, Coccolo; Zecca, Bianchi, De Rose, Calderoni; Hraiech; Cristian Shpendi, Steven Shpendi. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Venturi, Luciani, Rozzio, Cauz, Libutti, Muroni, Cigarini, Kabashi, Guiebre, Pellegrini, Lanini.

CESENA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











