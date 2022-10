Diretta/ Cesena Sassuolo streaming video tv: derby dell’Emilia-Romagna (Primavera)

DIRETTA CESENA SASSUOLO: PARTITA EQUILIBRATA

Cesena Sassuolo, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Derby dell’Emilia Romagna col Cesena che continua a scontare lo status di matricola del campionato: per i romagnoli al momento soli 3 punti in classifica, frutto dell’unica vittoria contro il Lecce nelle precedenti 5 partite fin qui disputate.

Il Sassuolo è invece ancora imbattuto in classifica con 2 vittorie e 3 pareggi, gli ultimi due consecutivi contro Sampdoria e Fiorentina, con i neroverdi che si stanno confermando realtà solida del massimo campionato Primavera. Curiosamente in tutti e 5 i match disputati il Sassuolo finora ha sia segnato sia subito gol, una vittoria a Cesena garantirebbe alla squadra di Bigica un balzo importante verso l’alta classifica.

CESENA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Sassuolo Primavera sarà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 61 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena. Per il Cesena, Giovanni Ceccarelli schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pollini; Sette, Lepri, Pieraccini, Elefante, David; Lilli, Bernardi, Francesconi; Amadori, Carlini. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Zacchi; Mandrelli, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari; D’Andrea, Bruno, Sasanelli; Russo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA SASSUOLO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











