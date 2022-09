Diretta/ Cesena Torres streaming video tv: riscatto bianconero (Serie C)

DIRETTA CESENA TORRES: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cesena Torres, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C. I romagnoli si sono riscattati dopo la sconfitta all’esordio in casa contro la Carrarese, andando a vincere in trasferta il derby in casa del Rimini, sfida importante anche per le tifoserie, al di là della necessità di non ritrovarsi subito staccati dal vertice in classifica.

E’ stato più duro del previsto l’impatto della Torres al ritorno tra i professionisti, con i sassaresi che hanno perso all’esordio in trasferta contro l’Entella e anche nel primo match in casa contro il San Donato Tavarnelle. Due ko di misura che hanno dimostrato come per i sardi però i margini di miglioramento siano ancora ampi. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Cesena in campionato a quasi 19 anni dall’ultima volta: l’ultimo precedente al “Manuzzi” risale al 9 novembre 2003, 2-0 per i romagnoli il risultato finale in quell’occasione.

CESENA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Torres non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Cesena Torres, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Ciofi, Prestia, Coccolo; Zecca, Bianchi, De Rose, Calderoni; Hraiech; Cristian Shpendi, Steven Shpendi. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Salvato, Lombardo, Girgi, Dametto, Antonelli, Lora, Suciu, Gianola, Lisai, Ruocco, Diakitè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.28, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.25.

