DIRETTA/ Cesena Vicenza U16 (risultato 0-0) video streaming tv: pari all’intervallo! (16 giugno 2023)

DIRETTA CESENA VICENZA U16 (RISULTATO 0-0): INTERVALLO!

Cesena che adesso è in controllo del match con diversi azioni di gioco tentate. Un calcio di punizione ben battuto sul primo palo trova un super Mocanu che è attentissimo a respingere con un tap in tentato da pochi passi che non trova la giusta direzione. Vicenza che va vicinissima al gol con il numero 10 Tirapelle che cerca la conclusione a giro con Greco che in spaccata che devia il pallone e mette in calcio d’angolo. Pallone fermo nella bandierina che viene battuto senza alcun tipo di effetto. Zavagani la tocca con il braccio ed è calcio di punizione.

Va bassa il Vicenza ma la palla viene allontanata senza troppi problemi. Castellan prova la giocata solitaria, ottima incursione per il classe 2007 sulla fascia mancina. Ritmi molto alti adesso, gestisce palla Zamagni, capitano del Cesena. Cesena va ancora vicina al gol con una conclusione da fuori che viene bloccata dal portiere. Mocanu esce con le braccia alte e blocca il pallone. Primo tempo che termina con il risuoltato di 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA CESENA VICENZA U16 (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Allo stadio Della Vittoria di Tolentino, in provincia di Macerata, Cesena e Vicenza si giocano il titolo Nazionale Under 16 Serie C. Inizia il match tra le due formazioni che subito vede i 22 in campo che si studiano. Vicenza che ha provato a distendersi con Castellan che ha iniziato molto bene la sua partita. Calcio di punizione per il Vicenza, per un fallo da parte della formazione bianconera. Pallone sprecato e rimessa laterale del Vicenza. Cesena che risponde con Rosa che fa una biuona giocata ma sbaglia per troppo altruismo.

Vicinissimo al gol il Vicenza che trova la traversa con Binotto che è sfortunatissimo nella sua grande conclusione da fuori con il mancino e successivo tap in sbagliato con la palla che termina in calcio d’angolo. Di testa ci prova ancora il Vicenza beccata dal difensore. Cesena in netta difficoltà. Cesena che risponde nei minuti successivi con il Vicenza che però si difende bene. Partita con buonissimi ritmi al momento. (Marco Genduso)

DIRETTA CESENA VICENZA U16 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È finalmente tutto pronto per assistere alla diretta di Cesena Vicenza U16, la finale scudetto in Serie C per questa categoria. Possiamo allora ricordare la formula di questo campionato: a parteciparvi erano 33 squadre, suddivise in 4 gironi di cui tre composti da 8 società e uno, il girone A, con nove rappresentanti. Da segnalare la presenza della San Marino Academy, che ha partecipato al torneo pur senza potersi qualificare alle fasi successive; agli ottavi sono andate le prime tre del girone A, le prime due dei gironi B e D e la prima del girone C.

Inoltre, altre squadre hanno giocato un playoff in andata e ritorno andando poi a unirsi al tabellone degli ottavi; anche qui andata e ritorno, come del resto nei quarti di finale e in semifinale; va anche detto che il campionato sperimentale Under 16 Serie C è nato soltanto nel 2017, piazzandosi a metà strada tra l’Under 15 e l’Under 17. Il Renate ha vinto il primo titolo, poi la Virtus Entella; dopo la pausa a causa del Covid, il Novara è campione uscente ma oggi lo scudetto sarà assegnato altrove. Mettiamoci comodi e scopriamo come andranno le cose: ci siamo davvero, la diretta di Cesena Vicenza U16 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CESENA VICENZA U16 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Vicenza U16 non sarà disponibile, ma la finale scudetto di Serie C giovanile si potrà comunque seguire: infatti, a differenza delle due semifinali, il match verrà fornito da DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno dunque assistere alle immagini dallo stadio Della Vittoria di Tolentino grazie a questo servizio, si tratterà naturalmente di una visione in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA FINALE SCUDETTO UNDER 16 DI SERIE C

Cesena Vicenza U16, in diretta venerdì 16 giugno 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Della Vittoria di Tolentino sarà una sfida valida come finalissima per l’assegnazione dello Scudetto Under 16 di Serie C. Si assegna il titolo tra due squadre che si sono dimostrate sicuramente le più autorevoli candidate al titolo in categoria, come dimostrato anche dalle semifinali vinte nettamente da entrambe le compagini. Doppia vittoria sia per il Cesena, 1-2 in casa dell’Entella e poi 3-1 in casa, sia per il Vicenza che dopo aver espugnato 1-3 il campo dell’Ancona ha travolto i dorici anche in casa con un perentorio 4-0.

Emozione per entrambi gli allenatori. Juri Tamburini, mister del Cesena, ha sottolineato: “Ho cercato di trasferire ai ragazzi la mia esperienza da calciatore – sottolinea -. Sono cresciuto nel Cesena e so perfettamente cosa significhi indossare questa maglia. Tatticamente li ho avvicinati al calcio dei grandi, fornendogli, insieme al mio staff, alcuni concetti e principi di gioco senza, però, mettere troppi paletti. I ragazzi non devono perdere la loro identità“. Emozione anche per Guido Belardinelli, allenatore del Vicenza: “Raggiungere la finale è un risultato che gratifica la società, lo staff e i calciatori. Affrontiamo il Cesena, un avversario di tutto rispetto, che, lo scorso anno, ha vinto lo scudetto Under 15: i risultati parlano per loro. Sarà una bella sfida, questa finale è il giusto premio per i ragazzi“.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VICENZA U16

Le probabili formazioni della diretta Cesena Vicenza U16, match che andrà in scena allo stadio Della Vittoria di Tolentino. Per il Cesena, Juri Tamburini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rodriguez, Ponte, Boselli, Gonzalez, Matturro; Diaz, Chagas, Sosa; Gonzalez, Duarte, de los Santos. Risponderà il Vicenza allenata da Guido Belardinelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Mocanu; Binotto, Moscati, Baidoo, Castellani, Zaghetto, Cortese, Rosa, Picardi, Tirapelle, Conzato.











