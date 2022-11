Diretta/ Chelsea Arsenal streaming video tv: super derby londinese

DIRETTA CHELSEA ARSENAL: SPETTACOLO ASSICURATO!

Chelsea Arsenal, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 13.00 presso lo Stamford Bridge di Londra, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata di Premier League 2022-2023. Un derby londinese attesissimo e molto importante in termini di classifica.

Il Chelsea è situato al sesto posto con 21 punti in dodici gare, frutto di sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. I Blues hanno raccolto due punti nelle ultime tre gare, nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta per 4-1 contro il Brighton. L’Arsenal, invece, è in vetta con 31 punti, frutto di dieci vittorie, un pareggio e una sconfitta. I Gunners arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 5-0 sul Nottingham Forest.

CHELSEA ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Arsenal sarà trasmessa su Sky Sport: tutti gli appassionati avranno dunque la possibilità di accendere il loro televisore e assistere al match. In alternativa potranno dotarsi di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e attivare il servizio di diretta streaming video offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

Potter e Arteta alle prese con gli ultimi dubbi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Chelsea Arsenal. Partiamo dai Blues, in campo con il 3-4-2-1: Kepa, Chalobah, Silva, Cucurella, Pulisic, Loftus-Cheek, Kovacic, Sterling, Gallagher, Mount, Havertz. Passiamo adesso ai Gunners, schierati con il consueto 4-3-3: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Odegaard, Partey, Xhaka, Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Chelsea Arsenal sono equilibratissime. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria dei Blues è a 2,55, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo dei Gunners è a 2,70. Molto equilibrate anche le quote sul numero di gol del match: Under 2,5 a 1,90 e Over 2,5 a 1,80. Più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.

