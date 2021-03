Diretta/ Chelsea Atletico Madrid (Champions League) streaming tv: blues favoriti

DIRETTA CHELSEA ATLETICO MADRID: SIMEONE CI CREDE!

Chelsea Atletico Madrid, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 21.00 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Blues favoriti dopo il colpaccio dell’andata, il successo per 0-1 firmato da un gol strepitoso di Olivier Giroud ha sicuramente portato gli inglesi vicini ai quarti di finale, anche se l’Atletico di Simeone è duro a morire. In Premier League il Chelsea è reduce da un pareggio in casa del Leeds United che ha comunque prolungato una serie di risultati utili consecutivi arrivata a 13 partite di fila, con l’ultimo ko subito il 19 gennaio scorso a Leicester. L’Atletico Madrid in Spagna si sta giocando la Liga in maniera molto tirata, giocati i recuperi i Colchoneros si trovano a +4 rispetto al Barcellona e a +6 sul Real Madrid, col titolo che è dunque ancora lontano dall’essere stato messo in cassaforte. Ma la Champions è un vecchio pallino di Simeone che durante la sua gestione ha perso 2 finalissime, sempre col Real Madrid, e cercherà sicuramente di ribaltare la situazione in questa trasferta londinese, alla stregua di quanto fatto a Liverpool un anno fa.

DIRETTA CHELSEA ATLETICO MADRID IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Chelsea Atletico Madrid in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita di Stamford Bridge sarà su Sky Sport canale 252, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni della sfida tra Chelsea e Atletico Madrid presso Stamford Bridge. I padroni di casa allenati da Thomas Tuchel scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount; Werner, Giroud. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Diego Pablo Simeone con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul, Lemar, Joao Felix, Suarez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Chelsea e Atletico Madrid, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.25 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.35 volte la posta scommessa.

