DIRETTA/ Chelsea Liverpool (risultato 0-0) streaming video tv: palo di Gakpo! (EFL Cup 25 febbraio 2024)

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Chelsea e Liverpol sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro e Luis Diaz ci riprova al 14′ sollecitando ancora Petrovic ma i giocatori di mister Pochettino crescono ed al 20′ è Kelleher a negare il vantaggio a Palmer oltre a vedersi poi annullare un gol a Sterling per fuorigioco confermato dal VAR al 32′. I Reds, perso prematuramente Gravenberch che è stato sostituito per infortunio da Gomez al 28′, si disperano al 40′ quando Gakpo centra solo il palo. Fino a questo momento il direttore di gara inglese Chris Kavanagh ha ammonito rispettivamente Chilwell al 45’+3′ da una parte e Bradley al 45’+3′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video/ Manchester City Chelsea (1-1) gol e highlights: Rodri risponde a Sterling (17 febbraio 2024)

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Chelsea Liverpool ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

Diretta/ Manchester City Chelsea (risultato finale 1-1): Rodri risponde a Sterling (17 febbraio 2024)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Inghilterra la partita tra Chelsea e Liverpol valida per la finale di Carabao Cup è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli uomini allenati dal tecnico Klopp tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con un colpo di testa di Luis Diaz ben parato da Petrovic. Ecco le formazioni ufficiali: CHELSEA (4-2-3-1) – Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling. Allenatore: Pochettino. LIVERPOOL (4-3-3) – Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Gravenberch; Elliott, Gakpo, Diaz. Allenatore: Klopp. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Sven Goran Eriksson allenerà il Liverpool/ Il regalo dei Reds dopo la notizia della malattia

SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Chelsea Liverpool, finale della Coppa di Lega inglese 2023-2024. Nell’albo d’oro della competizione troviamo al primo posto proprio i Reds, che hanno vinto per nove volte la Coppa di Lega negli anni 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12 e 2021-22, per precedente di una sola lunghezza il Manchester City che ha otto Coppe, delle quali però ben sei sono arrivate dal 2014 in poi, per scavalcare i rivali cittadini del Manchester United, che invece hanno vinto per sei volte la Coppa di Lega, di cui sono i campioni uscenti. Scendendo ancora di un gradino, possiamo trovare a quota cinque titoli l’Aston Villa e il Chelsea, che naturalmente oggi ci interessa in maniera particolare.

Per i Blues londinesi i trionfi sono arrivati nelle edizioni 1964-65, 1997-98, 2004-05, 2006-07 e 2014-15. Da notare che Chelsea Liverpool era stata la finale anche nel 2022: fu un pareggio per 0-0, poi ai rigori vinsero i Reds dopo una serie infinita, 11-10 con l’errore decisivo del portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga, mentre il suo collega Caoimhín Kelleher aveva segnato il suo fondamentale rigore. Sarà la rivincita oppure festeggerà ancora Jurgen Klopp? Ce lo dirà il campo di Wembley: infatti adesso inizia la diretta di Chelsea Liverpool! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHELSEA LIVERPOOL: LA FINALE DI EFL CUP!

Wembley si illumina di nuovo per la diretta di Chelsea Liverpool, la finale di EFL Cup andrà di scena ogi 25 febbraio e mette di fronte due teste di serie della Premier: I Blues arrivano a questa finale dopo una stagione altalenante, in cui sembra aver perso lo smalto di un tempo e ha faticato a trovare continuità nei risultati

Dall’altra parte del campo, i Reds arrivano a questa finale con un vento in poppa dopo una stagione che sembra essere stata una rinascita per la squadra. Dopo una campagna deludente nella stagione precedente, i Reds sembrano ora rinati e pronti a competere per i titoli.

CHELSEA LIVERPOOL: PROBABILI FORMAZIONI

Andando a vedere le probabili formazioni della diretta di Chelsea Liverpool salta subito all’occhio come Enzo Fernandez abbia un ruolo chiave nel centrocampo. L’argentino, oltre a essere un eccellente rubapalloni, è noto per la sua capacità di impostare il gioco e fornire sia qualità che quantità al reparto centrale della squadra.

Per il Liverpool ci si attende che Nunez guidi l’attacco come unica punta centrale. Il giocatore sarà incaricato di mettere sotto pressione la difesa avversaria con il suo gioco fisico e la sua abilità nel segnare gol. Alle sue spalle, molto probabilmente, opererà Salah sulla fascia destra, pronto a sfruttare la sua velocità e il suo istinto da goleador per creare pericoli nella metà campo avversaria.

CHELSEA LIVERPOOL, LE QUOTE

Osserviamo insieme le quote sul bookmaker di Snai per vedere chi è la favorita del pronostico: il segno 1 che farebbe vincere la squadra londinese è quotata a 3,4 mentre il pareggio a 3,75. Il segno 2 dei Reds invece viene fissato a 2,05











© RIPRODUZIONE RISERVATA