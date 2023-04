Diretta Chelsea Liverpool/ Streaming video tv: recupero di lusso, Premier League

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL: LA PRIMA SENZA POTTER!

Chelsea Liverpool, in diretta naturalmente dallo stadio Stamford Bridge di Londra con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 4 aprile 2023, sarà la partita di recupero di Premier League. In effetti questo doveva essere il big-match dell’ottava giornata del campionato inglese nel settembre scorso, ma fu uno dei tanti incontri rinviati per la morte della regina Elisabetta II e il calendario sovraffollato ha fatto slittare il recupero della diretta di Chelsea Liverpool addirittura fino ad aprile, cioè circa sette mesi più tardi.

Auguri di buona Pasqua 2023/ Le frasi più belle: “Cristo è morto e risorto per tutti”

Guardando la classifica, c’è poco da nascondere: il match tra Blues e Reds metterà di fronte le due grandi deluse del campionato inglese, con il Liverpool che è davanti in classifica (anche se inseguire il quarto posto non sarà facile) e il Chelsea che ha appena esonerato Graham Potter ma si prende almeno la soddisfazione di essere ancora in corso in Champions League. In ogni caso la posta in palio sarà importante per scoprire chi potrà risalire e chi vivrà invece l’ennesima delusione in questa Premier League: siamo allora davvero molto curiosi di scoprire come andrà a finire questa sera la diretta di Chelsea Liverpool…

Immagini auguri buona Pasqua 2023/ Agnelli, uova colorate e tanti pulcini

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Chelsea Liverpool sarà disponibile per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno, numero 201 della piattaforma satellitare anche in 4K HDR, inoltre sarà disponibile sempre per gli abbonati anche una diretta streaming video di Chelsea Liverpool, che sarà offerta tramite il noto servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Chelsea Liverpool. Il club di casa potrebbe scegliere il modulo 3-4-3 per i padroni di casa, con Fofana, Badiashile e Koulibaly nella difesa a tre davanti al portiere Kepa Arrizabalaga; negli altri reparti è ancora più ricca la possibilità di scelta nella rosa del Chelsea, proviamo ad indicare James, Kovacic, Fernandez e Chilwell da destra a sinistrate centrocampo dei Blues e un tridente offensivo con Pulisic e Joao Felix ad agire ai fianchi del centravanti Havertz.

San Isidoro/ Oggi, 4 aprile si celebra il patrono di internet

La risposta del Liverpool di Jurgen Klopp dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, nel quale ipotizziamo questi undici calciatori titolari: Alisson in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; a centrocampo invece potrebbero partire dal primo minuto Milner, Fabinho e Henderson, così come i titolari nel tridente potrebbero essere Salah a destra, Gakpo a sinistra e Diogo Jota in posizione centrale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Chelsea Liverpool in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. I padroni di casa partono favoriti di un soffio e il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 2,70 in caso di segno 2 per un colpaccio del Liverpool, infine l’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 3,45 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA