DIRETTA/ Chelsea Malmo video streaming tv: dirige il match François Letexier

Il match Chelsea Malmoe sarà una partita diretta, questa sera allo stadio Stamford Bridge di Londra, dall’arbitro francese Francois Letexier, di conseguenza sarà quasi completamente transalpina la squadra arbitrale designata per questo incontro della terza giornata di Champions League. I due guardalinee infatti saranno i signori Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo sarà Thomas Leonard. Sarà invece ispano-francese la coppia al VAR, perché il responsabile sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, mentre nei panni dell’assistente AVAR ci sarà il signor Benoit Millot.

Possiamo notare che il signor Francois Letexier è molto giovane per arbitrare già in Champions League, essendo nato il 23 aprile 1989 a Bédée, ma ha la qualifica di arbitro internazionale Fifa fin dal 2017. Le sue presenze precedenti in Champions League sono cinque, divise tra i preliminari estivi (due) e il tabellone principale (tre compresa Young Boys Manchester United della prima giornata), con un bilancio disciplinare di ben diciotto cartellini gialli, ma una sola espulsione – comminata per rosso diretto – e uno solo è anche il calcio di rigore assegnato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CHELSEA MALMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Malmo sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

CHELSEA MALMO: PARTITA SENZA STORIA?

Chelsea Malmo, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. I Campioni d’Europa cercano il riscatto dopo il ko subito a Torino contro la Juventus, inaspettato e che ha lasciato ai bianconeri il comando del girone. In Premier League il Chelsea comanda la classifica ma la squadra allenata da Thomas Tuchel si trova anche alle prese col periodo di scarsa prolificità di Romelu Lukaku, che sta cercando di tornare ai livelli di forma che gli avevano permesso di dominare in Serie A con l’Inter.

Il Malmo al momento sembra lo sparring partner del raggruppamento: ai 3 gol subiti in casa all’esordio contro la Juventus si è aggiunto il poker incassato in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo. Per gli svedesi già la partecipazione alla fase a gironi di Champions è da considerarsi un successo, ma al momento anche la prospettiva del terzo posto e dell’Europa League sembra molto lontana. Le due squadre si ritrovano di fronte in Europa dopo i sedicesimi di Europa League della stagione 2018/19, il Chelsea vinse 1-2 in Svezia e poi il 21 febbraio 2019 sconfisse 3-0 il Malmo a Stamford Bridge con i gol di Giroud, Barkley e Hudson-Odoi.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MALMO

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Malmo, match che andrà in scena a Stamford Bridge a Londra. Per il Chelsea, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mendy; Chalobah, Christensen, Sarr; Azpilicueta, Kanté, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Lukaku, Werner. Risponderà il Malmo allenato da Jon Dahl Tomasson con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dahlin; Larsson, Brosson, Nielsen; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip, Rieks; Birmancevic, Colak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Stamford Bridge a Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.08, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 11.00, mentre l’eventuale successo del Malmo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 25.00.

