Diretta/ Chelsea Manchester City (Premier) streaming video tv: sfida tra giganti

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: SPETTACOLO!

Chelsea Manchester City, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 13.00 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata della Premier League inglese. Sfida tra giganti, i campioni d’Europa sfidano i campioni d’Inghilterra, è già faccia a faccia tra le due squadre considerate favorite nel torneo d’Oltremanica. Il Chelsea è nel terzetto di testa a quota 13 punti con Liverpool e Manchester United, quattro vittorie e un pareggio finora per gli uomini di Tuchel che sono reduci da un netto 0-3 sul campo del Tottenham, un match che ha ribadito la grande qualità del collettivo dei Blues.

Il Manchester City alterna prestazioni travolgenti a frenate inattese. Tre vittorie di fila nel mezzo del ko all’esordio sul campo del Tottenham e dell’ultimo pareggio casalingo contro il Southampton, uno 0-0 inusuale per gli standard di gioco sempre spettacolari e offensivi degli uomini di Guardiola. Il 3 gennaio scorso il City ha vinto 1-3 l’ultimo precedente in Premier League a Stamford Bridge, gol di Gundogan, Foden e De Bruyne. Al 25 giugno 2020 risale invece l’ultimo successo interno del Chelsea contro i Citizens, 2-1 con gol decisivi di Pulisic e di Willian su rigore.

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester City sarà affidata alla televisione satellitare, che anche per questa stagione ha i diritti per trasmettere le partite di Premier League: naturalmente la visione di questo match del campionato inglese è riservata agli abbonati al servizio, che in assenza di un televisore potranno utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Chelsea Manchester City, match che andrà in scena a Stamford Bridge a Londra. Per il Chelsea, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Esposito; Migliardi, Aquino, Somma, Mané; Polli, Paoletti, Mpie; Pozzato, Di Stefano, Malagrida. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Amey, Stivanello, Casadei, Corazza; Motolese, Pagliuca, Wieser; Pietrelli, Raimondo, Onesti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Stamford Bridge, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



