Diretta Chelsea Manchester City/ Streaming video tv: è un big match (Premier League)

Chelsea Manchester City, che si gioca alle ore 21:15 italiane di giovedì 25 giugno, riguarda la 31^ giornata della Premier League 2019-2020: un big match nel deserto di Stamford Bridge, purtroppo anche in Inghilterra la pandemia da Coronavirus ha lasciato il suo segno e, ripartiti dopo il lockdown, si gioca a porte chiuse. Quando mancano 8 turni alla fine del campionato, ad avere obiettivi concreti per questa partita è solo la squadra di casa: il Chelsea infatti sta lottando per confermare il suo quarto posto in classifica difendendosi dagli assalti del Manchester United e delle sorprendenti Sheffield United e Wolverhampton, per Frank Lampard significherebbe qualificazione in Champions League che, questa è la speranza, potrebbe arrivare anche con la quinta posizione perché proprio il Manchester City potrebbe perdere il ricorso al Tas e vedere confermata l’esclusione dalle coppe europee del prossimo anno. Ad ogni modo i Blues sanno di non poter fare calcoli, dunque vogliono vincere anche per dare un bel segnale di forza. Gli Sky Blues di Pep Guardiola hanno perso la presa sulla Premier League tempo fa, a causa dello strapotere del Liverpool; abdicano dopo due anni, ma soprattutto potrebbero essere alla vigilia di una grande rivoluzione. Vedremo allora in che modo andranno le cose nella diretta di Chelsea Manchester City; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare un’analisi più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

La diretta tv di Chelsea Manchester City sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Football (numero 203); la partita di Premier League sarà dunque un appuntamento riservato in esclusiva per gli abbonati, che potranno seguire le immagini da Stamford Bridge anche grazie al servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Lampard ha a disposizione più moduli con i quali affrontare Chelsea Manchester City, ma potrebbe affidarsi al 4-2-3-1: con questa disposizione davanti a Kepa Arrizabalaga andrebbero a giocare Rudiger e Zouma, mentre sulle corsie laterali i favoriti restano Azpilicueta (il capitano) e Marcos Alonso. A centrocampo potremmo rivedere Kanté, mancato tanto nel corso di questa stagione; al suo fianco potrebbe giocare Jorginho ripristinando così la mediana titolare dei Blues, a fare un passo avanti può dunque essere Kovacic anche se per la trequarti il favorito rimane Barkley, stretto eventualmente tra Pedro e Mount con Willian che spera di avere una maglia dal primo minuto. Come prima punta, ballottaggio tra il giovane Tammy Abraham e il veterano Giroud; consueto 4-3-3 per il Manchester City, con Otamendi e Fernandinho a proteggere Ederson e con Walker e Zinchenko (o Benjamin Mendy) a correre sulle fasce laterali; in mediana Rodri si gioca il posto con Gundogan, il tedesco potrebbe anche agire come mezzala avendo De Bruyne sull’altro versante mentre in alternativa può tornare buono David Silva, che darà l’addio alla squadra al termine di questa stagione. Nel tridente offensivo Aguero parte in vantaggio su Gabriel Jesus; Mahrez e Sterling dovrebbero essere ancora una volta i due esterni, ma naturalmente attenzione anche a Leroy Sané o a Bernardo Silva.

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico per Chelsea Manchester City, e sono gli ospiti a partire favoriti: il segno 2 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare un valore pari a 1,87 volte la cifra che avrete investito, mentre per il successo interno dei Blues la vincita corrisponderebbe a 3,85 volte la puntata. Molto vicina l’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X: in questo caso andreste a intascare 3,80 volte la vostra giocata.



