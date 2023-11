DIRETTA/ Chelsea Manchester City (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Premier, 12 novembre 2023)

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, pochissimi minuti ormai ci separano dalla diretta di Chelsea Manchester City, che naturalmente possiamo presentare mediante le statistiche di Blues e Citizens in questa edizione della Premier League inglese. Non è stata finora una stagione felice per un deludente Chelsea, che infatti ha appena 15 punti in classifica a causa di appena quattro vittorie, tre pareggi e di nuovo quattro sconfitte, la differenza reti è positiva ma non esaltante (+5), frutto di diciassette gol segnati a fronte dei dodici al passivo.

Video/ Manchester City Young Boys (3-0) gol e highlights: Pep agli ottavi (Champions League, 8 novembre 2023)

Sicuramente i campioni d’Inghilterra ed Europa fanno meglio, infatti il Manchester City ha 27 punti in classifica, che sono frutto di nove vittorie e due sconfitte nelle precedenti undici giornate, con ventotto gol segnati a fronte degli otto al passivo che portano a un eccellente +20 il dato della differenza reti per gli uomini di Pep Guardiola. Adesso tuttavia i numeri contano solo relativamente, perché tutto è pronto per cedere la parola al campo e dare il via all’attesa diretta di Chelsea Manchester City! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Manchester City Young Boys (risultato finale 3-0): quattro su quattro per Pep! (7 novembre 2023)

CHELSEA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester City viene fornita dalla televisione satellitare: la Premier League, o comunque le migliori partite del campionato inglese, sono appannaggio di Sky Sport che dunque le mette a disposizione dei propri abbonati. Va anche ricordato che la stessa emittente, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, rende possibile seguire la diretta Chelsea Manchester City con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi per i clienti: basterà attivare il proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando l’applicazione Sky Go.

Video/ Tottenham Chelsea (1-4) gol e highlights: Jackson ne fa tre e decide il match (6 novembre 2023)

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: CITIZEN VITTORIOSI NEGLI ULTIMI PRECEDENTI

Chelsea Manchester City è in diretta da Stamford Bridge alle ore 17.30 di domenica 12 novembre: eccoci al big match della dodicesima giornata di Premier League 2023-2024. Sfida affascinante a Londra dove i Blues cercano punti per avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa mentre i Citizens vogliono tenere a distanza il sorprendente Tottenham di Postecoglu, attualmente ad una sola lunghezza da Haaland e compagni nonostante la sconfitta dell’ultimo turno proprio contro il Chelsea. Prima di questa sfida, Chelsea e Manchester City hanno sempre garantito gol e spettacolo nei loro scontri, tra Premier League, Coppe Nazionali e Champions League: nelle ultime 6 partite ha avuto sempre la meglio il City, segnando 9 reti e non concedendone nemmeno una ai Blues.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY

Qualche situazione da monitorare nelle probabili formazioni di Chelsea Manchester City. Il tecnico dei padroni di casa Pochettino punterà sul 4-2-3-1 con Sanchez tra i pali. Linea difensiva composta da James, Disasi, Silva e Colwill mentre Caicedo e Fernandez fungeranno da diga a centrocampo. Alle spalle dell’unica punta Jackson spazio a Palmer, Gallagher e Sterling. Per Pepe Guardiola stesso modulo e trequarti offensiva affidata a Bernardo Silva, Alvarez e Doku pronti ad innescare bomber Haaland.

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: LE QUOTE

A corredo della diretta di Chelsea Manchester City possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata di Premier League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 4.50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1.75 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA