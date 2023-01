Diretta/ Chelsea Manchester City streaming video tv: Stelle a Stamford Bridge

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: SPETTACOLO!

Chelsea Manchester City, in diretta giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 21.00 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valida per la 19^ giornata della Premier League inglese. Stelle a Stamford Bridge anche se entrambe le squadre sono alla rincorsa. Stagione difficile per il Chelsea al momento ottavo in classifica dopo l’ultimo pareggio sul campo del Nottingham Forest, con l’Arsenal primo lontano 18 punti e il Manchester United quarto a 7 lunghezze di distanza.

Anche il Manchester City, pur secondo in classifica, ha perso terreno rispetto alla vetta, pareggiando in casa contro l’Everton e scivolando a -7 dai Gunners primi della classe, un ritmo straordinario quello dei Gunners che la squadra di Guardiola per ora non è riuscita a mantenere. Il 25 settembre 2021 il Manchester City ha vinto di misura l’ultimo precedente in Premier League contro il Chelsea, 0-1 firmato da un gol di Gabriel Jesus. Il Chelsea non batte i Citizens in casa in campionato dal 2-1 del 25 giugno 2020.

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester City sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport (canale numero 203, Sky Sport Football), che detiene i diritti delle sfide della Premier League inglese comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Manchester City, match che andrà in scena a Stamford Bridge a Londra. Per il Chelsea, Graham Potter schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mendy, Koulibaly, Azpilicueta, Chalobah, Jorginho, Loftus-Cheek, Kovacic, Mount, Sterling, Havertz, Pulisic. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ederson, Akanji, Laporte, Cancelo, Walker, Rodri, De Bruyne, Foden, Gundogan, Haaland, Mahrez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Chelsea Manchester City, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











