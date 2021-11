Diretta/ Chelsea Manchester United streaming video tv: big match (Premier)

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER UNITED: GRANDE SFIDA!

Chelsea Manchester United, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.30 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di andata della Premier League inglese. Big match di giornata Oltremanica: il Manchester United inizia l’era di Ralf Rangnick, scelto dopo l’esonero di Solskjaer per provare ad aprire un nuovo ciclo. Red Devils molto attardati in classifica con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate, ultimo ko un 4-1 subito sul campo del Watford.

Dall’altra parte il Chelsea comanda la classifica davanti a Liverpool e Manchester City, dopo lo 0-3 rifilato a domicilio al Leicester i Blues hanno calato il poker in Champions League contro la Juventus e sembrano aver trovato il passo da campioni d’Europa quali sono. Il 28 febbraio scorso 0-0 nell’ultima sfida a Stamford Bridge tra le due formazioni, al 17 febbraio 2020 risale l’ultimo successo dei Red Devils a Londra, 0-2 il punteggio, mentre il Chelsea non batte il Manchester United in casa dall’1-0 del 5 novembre 2017.

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester United verrà trasmessa sulla televisione satellitare, pertanto saranno solo gli abbonati che si potranno rivolgere al canale Sky Sport Football (numero 203 del decoder) per assistere a questa partita. C’è a disposizione anche il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: i clienti Sky dovranno inserire i dati del loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, così da attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Manchester United, match che andrà in scena a Stamford Bridge a Londra. Per il Chelsea, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Azpiliqueta; James, Kanté, Jorginho, Alonso, Mount, Ziyech, Werner. Risponderà il Manchester United allenato da Ralf Rangnick con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Stamford Bridge a Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.53, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



