DIRETTA CHELSEA NOAH (RISULTATO 2-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Londra la partita tra Chelsea ed FC Noah è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Rui Mota si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ con un tiro di Gregorio respinto da Jorgensen ed i padroni di casa guidati dal tecnico Maresca reagiscono riuscendo però a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Adarabioyo di testa sul corner di Fernandez. Il raddoppio arriva immediatamente al 13′ per merito di Guiu, approfittando di un errore avversario.

Ecco le formazioni ufficiali: CHELSEA (4-1-4-1) – Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, Veiga; Fernandez; George, Nkunku, Joao Felix, Mudryk; Guiu. Allenatore: Maresca. NOAH (4-3-3) – Chancharevic; Miljkovic, Silva, Muradian, Hambartsumyan; Eteki, Manvelyan, Sangaré; Cinari, Gregorio, Ferreira. Allenatore: Rui Mota. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CHELSEA NOAH, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Chelsea Noah sarà possibile solo per gli abbonati a Sky che avranno anche la possibilità dello streaming con Sky GO e NOW TV. Per chi non potesse vedere la partita avrà potrà seguire la nostra diretta testuale che racconterà le azioni più importanti del match.

SI GIOCA!

Pochi minuti al via della diretta Chelsea Noah, è una partita che mette di fronte due realtà che difficilmente potrebbero essere più diverse, sia per la distanza geografica sia e soprattutto per storia e valore della rosa. Gli armeni del Noah hanno già scritto una pagina di storia, perché è la prima squadra capace di arrivare al tabellone principale cominciando il proprio cammino fin dal primo turno di qualificazione, ma non si sono fermati qui perché grazie alla vittoria contro il Mlada Boleslav hanno 3 punti in classifica e allora sognano anche i playoff, anche se stasera l’ostacolo sarà durissimo.

Il Chelsea invece naturalmente punta agli ottavi e finora tutti i numeri danno ragione ai Blues: due vittorie su due significano 6 punti in classifica, ma anche il primo posto dopo le precedenti due giornate grazie alla differenza reti pari a +5, la migliore fra le 36 squadre partecipanti a questa edizione della Conference League. Sulla carta non dovrebbe esserci storia, ma per scoprire la verità adesso cediamo la parola alla diretta Chelsea Noah, che inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHELSEA NOAH, MARESCA PUNTA AL PRIMO POSTO

La Conference League torna a Stamford Bridge e lo fa per la terza giornata della fase campionato che vedrà in scena la diretta Chelsea Noah. In campo alle 21,00 di giovedì 7 novembre 2024 ci andranno due squadre che hanno valori completamente opposti e potrebbero portare ad una ricca goleada per i padroni di casa. Il Chelsea di Maresca ha vinto le prime due partite giocate convincendo e strapazzando due ottime squadre come Gent e Panathinaikos. Buona anche la partenza per il Noah che ha vinto al debutto prima di perdere l’ultima giornata in casa del Rapid Vienna.

CHELSEA NOAH, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni dei due allenatori in vista di questa sfida. Maresca opterà per un ampio turnover con Jorgensen tra i pali sostenuto da un quartetto difensivo con Disasi e Veiga come terzini con Adarabioyo e Badiashile centrali. Dewsbury-Hall giocherà in mediana insieme ad uno tra Casadei e Chukwuemeka per sostenere una trequarti con Mudryk, Joao Felix e Nkunku a sostegno di Guiu.

4-2-3-1 per il Noah di Rui Mota che scenderà in campo con Cancarevic in porta sostenuto da una linea a quattro formata da Murayan e Silva come centrali e Mendoza e Hambardzumyan sui lati. Sangaré ed Eketi saranno i due mediani a sostegno di Pinson, Oulad Omar e Ferreira. L’unica punta sarà Aias chiamato a tanto lavoro sporco per tenere alto il baricentro della squadra.

CHELSEA NOAH, LE QUOTE

Non c’è storia anche guardando le quote proposte da Sisal per la diretta Chelsea Noah. La vittoria degli inglesi sembra essere una formalità è la quota è di 1,04 contro il 40,00 per gli armeni che dovranno fare un’impresa a Stamford Bridge. Anche la quota del pareggio X è altissima e arriva fino a 14,00.