Diretta/ Chelsea Real Madrid streaming video tv: sfida ai Campioni (Champions)

Chelsea Real Madrid, in diretta mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 21.00 presso Stamford Bridge a Londra sarà una sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Real Madrid all’assalto dei campioni d’Europa in carica. La squadra di Ancelotti (forse il tecnico italiano non sarà presente in panchina a causa del Covid) proverà a sfruttare il momento delicato dei Blues, alle prese con la crisi societaria dovuta ai problemi del patron Abramovich e ai suoi legami con la Russia di Putin.

In Premier il Chelsea viene da una pesante sconfitta contro il Brentford, un poker interno che ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive tra Champions, FA Cup e Premier League. Il Real Madrid dopo il tracollo nel Clasico è tornato alla vittoria in casa del Celta Vigo e si è portato a +12 sul gruppo delle inseguitrici. A Stamford Bridge le due squadre si sono affrontate il 5 maggio scorso in semifinale di Champions, 2-0 per i Blues che poi vinsero la Coppa contro il Manchester City.

DIRETTA CHELSEA REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Real Madrid non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita per ogni turno di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Real Madrid, match che andrà in scena a Stamford Bridge a Londra. Per il Chelsea, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovačić, Alonso; Havertz, Pulišić. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Nacho; Modrić, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Chelsea Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











