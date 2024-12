DIRETTA CHELSEA SHAMROCK ROVERS, ENTRAMBE IMBATTUTE

Una sfida tra due delle migliori squadre di questa Conference League. La diretta Chelsea Shamrock Rovers vedrà infatti la prima contro la sesta delle trentasei squadre partecipanti in questo giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 21:00. I londinesi hanno sempre e solo vinto in questa manifestazione a partire all’esordio casalingo contro il Gent fino alla trasferta con l’Astana, passando per i successi con Panathinaikos, Noah e infine Heidenheim in terra tedesca.

Lo Shamrock conta invece qualche punto in meno rispetto ai Blues. La prima gara è stata il pareggio con l’Apoel, seguito dalla vittoria con il Larne e quella con i The New Saints. Le ultime due sfide hanno visto gli irlandesi pareggiare con il Rapid Vienna e battere il Borac Banja Luka.

DOVE VEDERE DIRETTA CHELSEA SHAMROCK ROVERS, STREAMING VIDEO

Essendo una sfida di Conference League, per vedere la diretta Chelsea Shamrock Rovers dovrete essere abbonati a Sky. Lo stesso vale per la diretta streaming che potrà essere vista sull’applicazione di Sky, scaricabile ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA SHAMROCK ROVERS

I padroni di casa giocheranno con il modulo 4-3-3 con Jorgensen in porta e il quartetto arretrato Acheampong, Adarabioyo, Disasi e Dewsbury-Hall. A centrocampo Rak-Sakyi, Veiga e Chukwuemeka mentre davanti Neto, George e Guiu.

Lo Shamrock Rovers predilige invece un 3-5-2 come assetto tattico. Tra i pali Pohls, protetto dal trio Cleary, Lopes e Grace. Agiranno da esterni Burns e Honohan con Watts, O’Neill e Poom in mediana. In attacco il duo Kenny e Farrugia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA SHAMROCK ROVERS

Come prevedibile, le quote per le scommesse della diretta Chelsea Shamrock Rovers sono completamente dalla parte dei Blues a 1.06. Il segno X del pareggio è invece messo a lavagna a 13 mentre il 2 fisso vale 23 volte la posta in palio.

Ci si aspetta un numero alto di gol considerando che l’Over 2.5 è a 1.22 con l’Under a 4.20. Gol e No Gol a 2.38 e 1.53.