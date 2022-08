DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM/ Streaming video tv: Conte contro i “suoi” blues

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM: PRIMO BIG MATCH DELLA PREMIER LEAGUE

Diretta di Chelsea Tottenham che andrà in onda domenica 14 agosto alle ore 17:30. Aria di grandi match e di Europa per questo incontro che si prospetta come il primo vero big match di questa stagione 2022/2023 targata calcio inglese. Padroni di casa del Chelsea che hanno fatto un mercato in entrata molto importante con acquisti mirati e senza badare all’economia con gli arrivi di Sterling dal Manchester City o di Cucurella e Koulibaly. Ci sono state anche cessioni importanti come Lukaku rientrato all’Inter oppure Lipsia riapprodato nuovamente al Lipsia. Chi invece è rimasto, ed ha anche deciso il match, è stato Jorginho che, come sempre dagli undici metri, ha portato a casa la vittoria battendo Pickford.

Si è rifatto, quindi, Jorginho contro Pickford, ad Euro 2020, in finale l’estremo difensore riuscì ad ipotizzare l’italiano, allungando la vita alla propria squadra, ma non troppo perché l’errore di Saka portò la coppa a tingersi di azzurro. Tottenham che si approccia al match con un convincente 4-1 interno contro il Southampton. Scatenato l’ex Juventus Dejan Kulusevski, autore di 1 gol ed 1 assist. Buona la prima per il Tottenham italiano di mister Antonio Conte che ha regalato spazio anche a Perisic, arrivato dall’Inter dopo una stagione mozzafiato.

CHELSEA TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Chelsea Tottenham è una sfida valevole per la seconda giornata di Premier League targata 2022-2023: per chi non potesse assistere all’incontro di presenza, nessun allarme, il campionato inglese sarà trasmesso su Sky Sport e in diretta streaming video su NOW Tv. La Premier League in streaming è visibile su Sky. Le partite, a partire dalla diretta Chelsea Tottenham saranno disponibili in streaming video su Sky Go, ovvero l’applicazione di Sky per i dispositivi mobile come i telefoni, tablet o Pc, attraverso l’applicazione specifica.

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo a vedere nel dettaglio come potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Chelsea Tottenham: le due squadre sono già prontissime a darsi battaglia sul rettangolo di gioco. In attesa delle distinte ufficiali delle due rose, proviamo ad immaginare i due schieramenti delle rose oggi in campo. Chelsea che si schiera con il 3-4-3. In porta Mendy, davanti a lui giocano Koulibaly, Thiago Silva e Azpilicueta come braccetto di destra. Centrocampo a 4: larghi sulle fasce ci sono James a destra e Chilweel sulla sinistra. Interni i dubbi sono pochi, anzi minimi: Jorginho-Kante è l’asse perfetta. Tridente tutta tecnica e velocità con Sterling, Havertz e Mount pronti ad inter scambiarsi per non dare riferimenti ad Antonio Conte.

Tottenham, ospiti allo Stanford Bridge, che si schierano con il classico 3-5-2 di Antonio Conte, grande ex della sfida. Lloris tra i pali. Difesa a 3 con Romero, Dier e Lenglet, alla ricerca dell’esordio dal primo minuto. Centrocampo con Perisic che punta ad essere titolare con Sessegnon dall’altra parte. In mezzo al campo Bentancur ed Hojberg con Kulusevski leggermente più avanzato e Son e Kane pronti a dare spettacolo contro la difesa del Chelsea.

LE QUOTE DI CHELSEA TOTTENHAM

Andiamo infine a guardare le quote della diretta Chelsea Tottenham: vittoria del Chelsea che viene data a 2.31 per novibet, con Pokerstars che però, la paga meno con 2.12. Equilibrio per il pari con i maggiori siti di betting stabilizzati sul sul 3.40. Ci sono diversi dubbi sulla vittoria del Tottenham che viene pagata 3.25 da Leo Vegas con Pokerstars più contenuta con 3.00 e Novibet 3.10.

